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Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidecek

09.06.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidecek

Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'nde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, olağanüstü genel kurulun 25 Haziran Cumartesi ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun 2 Temmuz Cumartesi aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

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