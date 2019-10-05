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Ankaragücü seçime gidiyor

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 05.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulu, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı.

Ankaragücü seçime gidiyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınmıştır. Seçimli genel kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü süper lig

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