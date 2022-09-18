ANKARAGÜCÜ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü Sivasspor maçına saatler kaldı. Taraftarlar, Süper Lig'in 7 haftasında oynanacak maç öncesi arama motorlarında 'Ankaragücü Sivasspor maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ankaragücü Sivasspor maçı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'başlayacak.
Eryaman Stadyumu'ndan oynanacak olan karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak.
Ankaragücü Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
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