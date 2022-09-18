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ANKARAGÜCÜ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

18.09.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Sivasspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 7. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını ismail Şencan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu. Birçok kişi internette 'Ankaragücü Sivasspor maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü Sivasspor maçına saatler kaldı. Taraftarlar, Süper Lig'in 7 haftasında oynanacak maç öncesi arama motorlarında 'Ankaragücü Sivasspor maçı canlı izle' konu başlığını sorguluyor. Peki, Ankaragücü Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANAKARAGÜCÜ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Sivasspor maçı 18 Eylül 2022 Pazar günü saat 20.00'başlayacak.

Eryaman Stadyumu'ndan oynanacak olan karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak.

ANAKARAGÜCÜ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Sivasspor maçı beIN Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sivasspor ankaragücü
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