SPOR

Ankaragücü ve Konyaspor'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel forma

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 09.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Ankaragücü ve Konyaspor'dan 10 Kasım'a özel forma... 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde karşılaşacak Ankaragücü ve Konyaspor, maça Atatürk imzalı formalarla çıkacaklarını açıkladı.

Ankaragücü ve Konyaspor'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel forma

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maça göğüs bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunan formayla çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, maçta giyecekleri formayla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gerekli iznin alındığı bildirildi.

Ankaragücü

Başkent ekibinin, belirlenen formayı giyebilmek için TFF'ye bir yazı gönderdiği aktarıldı. TFF'den gönderilen yazıda, "Sportif Ekipman Talimatı'na bağlı kalınması, formada izin verilenden başka herhangi bir görsel bulundurulmaması" kaydıyla izin verildiği açıklandı.

MKE Ankaragücü, 10 Kasım'a özel olarak tasarlanan formayla Atiker Konyaspor maçında mücadele edecek.

DriuRp4WoAErMot

KONYASPOR DA ATATÜRKLÜ FORMAYLA MAÇA ÇIKACAK
Bu arada Atiker Konyaspor da Ankaragücü maçına sol kolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi ve imzasıyla çıkacak. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anman Günü'nde oynayacağımız Ankaragücü karşılaşmasında formamızın sol kolunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ve imzasını taşıyacağız" denildi.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldıRyan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndüSergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ankaragücü konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak iddiası

Beşiktaş Cenk Tosun'u kiralayacak iddiası

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı ve Sampaoli açıklaması!

Fenerbahçe'den resmi Abdullah Avcı ve Sampaoli açıklaması!

Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

Galatasaray'dan derbi cezalarıyla ilgili flaş karar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
formalar satışa çıkarsa hemen alıyorum(bir beşiktaş taraftarı olarak)
SİZİN ALLAH'INIZA KURBAN OLAYIM HELAL OLSUN
Dikkat edin de ceza almayın malum yöneticiler (!)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaragücü ve Konyaspor'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel forma

Ankaragücü ve Konyaspor'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için özel forma

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri döndü

G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

G.Saray ve F.Bahçe'de deprem! Bu maçlarda yoklar

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

PFDK, derbi cezalarını açıkladı! İşte tarihi kararlar

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu

Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor da PFDK'ya sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.