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Ankaragücü ve Rize'nin galibiyet arayışı sürüyor

22.02.2021 21:30 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü ve Rize'nin galibiyet arayışı sürüyor

Süper Lig'de 26. haftanın kapanışındaki alt sıraları yakından ilgilendiren Ankaragücü-Rizespor mücadelesi 1-1 sona erdi. Ankaragücü 5 maçtır, Rizespor ise 6 maçtır kazanamıyor.

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Ankaragücü evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Rizespor, 3. dakikada Donsah'ın attığı golle öne geçerken, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Börven kaydetti.

ANKARAGÜCÜ 5, RİZESPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından galibiyet özlemi 5 maça çıkan ve üst üste 2. beraberliğini alan Ankaragücü 20 puana yükselirken, 6 maçtır kazanamayan Rizespor ise puanını 27 yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor evinde Sivasspor'u konuk edecek, Ankaragücü ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

ANKARAGÜCÜ EVİNDE YENİLMEDİ

Ankaragücü, 14 kez konuk ettiği Rizespor karşısında Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadı (9 galibiyet, 5 beraberlik).

Öte yandan Süper Lig'de görev yaptığı son altı maçın dördünü kaybeden Marius Sumudica (2B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 31 karşılaşmada almıştı (13G 14B).

Marius Sumudica, Rizespor'un başında çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3'dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.

26'dakikada Lukasik'in pasıyla ceza sahasına soldan giren Paintsil'in müsait durumda çektiği şutta top kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

45+2'dakikada MKE Ankaragücü skora dengeyi getirdi. Rakip yarı sahanın ortasından sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta İbrahim Akdap topu ceza sahasına gönderdi. Savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top kale sahasının dışındaki Borven'in önüne düştü. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51'Endri Çekiçi'ni yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan, topu son anda kornere tokatladı. Aynı dakikada Endri Çekiçi'nin sol kanattan kullandığı korner atışında arka direkte Borven'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

53'dakikada Dokovic'in ceza sahasının hemen dışında kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay, topu sağ direğin dibinden kornere tokatladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Can Hanoğlu, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Erdi Dikmen, Kulusic, Atila Turan (Dk. 46 Pinto), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Endri Çekiçi), Voca, Lobjanidze (Dk. 73 Geraldo), Lukasik, Paintsil, Borven

Çaykur Rizepor: Gökhan Akkan, Selim Ay, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Dokovic (Dk. 84 Erik Sabo), Abdullah Durak (Dk. 67 Yasin Pehlivan), Donsah (Dk. 19 Doğan Erdoğan), İsmail Köybaşı, Samudio (Dk. 67 Michalak), Skoda (Dk. 67 Soderlund)

Goller: Dk.3 Donsah (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Borven (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 53 Kulusic, Dk. 80 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor)

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