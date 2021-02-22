Ankaragücü ve Rize'nin galibiyet arayışı sürüyor

Süper Lig'de 26. haftanın kapanış maçında Ankaragücü evinde Rizespor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Rizespor, 3. dakikada Donsah'ın attığı golle öne geçerken, Ankaragücü'ne beraberliği getiren golü 45+1. dakikada Börven kaydetti.

ANKARAGÜCÜ 5, RİZESPOR 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından galibiyet özlemi 5 maça çıkan ve üst üste 2. beraberliğini alan Ankaragücü 20 puana yükselirken, 6 maçtır kazanamayan Rizespor ise puanını 27 yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor evinde Sivasspor'u konuk edecek, Ankaragücü ise deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

ANKARAGÜCÜ EVİNDE YENİLMEDİ

Ankaragücü, 14 kez konuk ettiği Rizespor karşısında Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadı (9 galibiyet, 5 beraberlik).

Öte yandan Süper Lig'de görev yaptığı son altı maçın dördünü kaybeden Marius Sumudica (2B), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 31 karşılaşmada almıştı (13G 14B).

Marius Sumudica, Rizespor'un başında çıktığı 5 maçta galibiyet alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3'dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan Samudio'nun ceza sahasına ortasında Donsah'ın yaptığı kafa vuruşuna top ağlara gitti: 0-1.