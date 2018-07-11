Ankaragücü Yalçın Ayhan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Spor Toto Süper Lig'in tecrübeli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan, Ankaragücü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beştepe Tesislerinde kendisini sarı lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra duygu ve düşüncelerini ifade eden Yalçın Ayhan, "Profesyonel futbol hayatımda hep Ankaragücü taraftarlarına imrenmişimdir, artık onlarla birlikteyim, heyecanlıyım" dedi.
Geçen sezon yaşanan şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Yalçın Ayhan, "Büyük bir camiaya geldim bunun bilincindeyim. Tarihi bir kulüp ve muhteşem taraftarlarımız var. Bu muhteşem taraftarın Süper Lig'de karşısına çıkacağım için mutlu ve huzurluyum. Bir çok Süper Lig ekibinden teklif gelmesine rağmen maddiyatı önemsemeden bu tarihi kulüp önceliğim oldu. Ankaragücü hak ettiği ligdedir ve daha da başarılı olmak için bütün gücümle savaşacağım" ifadelerini kullandı.
Yalçın Ayhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Futbol hayatı boyunca seyrederken büyük haz aldığım o muhteşem taraftarların şimdi arkamda olduğunu hissetmek bana ayrı bir motive olacaktır. Burayı seçmemdeki en büyük etken manevi güç olan büyük Ankaragücü taraftarlarıdır. İnşallah onları utandırmayacağım"
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