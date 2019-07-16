SPOR

Ankaragücü, Zaur Sadaev ile sözleşme imzaladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 16.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki Rus futbolcu Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı.

Ankaragücü, Zaur Sadaev ile sözleşme imzaladı

Kulüpte yapılan açıklamaya göre, geçen sezonun ikinci yarısında başkent ekibinde forma giyen Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde futbolcunun yanı sıra kulüp genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı.

YENİ SPORTİF DİREKTÖR ADNAN ERKAN
Bu arada Ankaragücü'nün eski kalecilerinden Adnan Erkan, MKE Ankaragücü'nde sportif direktör olarak göreve başladı.

Sarı-lacivertli ekipte 1993-2000 yıllarında forma giyen ve son 3 sezonda da takım kaptanlığı görevinde bulunan Erkan yapılan sözleşme gereği 1 yıl boyunca sportif direktörlük görevini yürütecek. Sportif direktör Adnan Erkan, geçen sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da görev almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Zaur Sadaev

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