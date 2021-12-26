YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankaralı Mustafa dede, 69 yaşında gönüllü olarak sporcu yetiştiriyor

Ankaralı Mustafa dede, 69 yaşında gönüllü olarak sporcu yetiştiriyor

26.12.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralı Mustafa dede, 69 yaşında gönüllü olarak sporcu yetiştiriyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mustafa Özköse, gönüllü olarak tekvando eğitimi veriyor.

Öğretmenlerinin tavsiyesi ile 16 yaşında dövüş sporlarına başlayan Özköse, Uzak Doğu branşlarında kendini geliştirdi. Çok istediği halde imkansızlıklar nedeniyle turnuvalara katılamayan Özköse, yaklaşık 50 yıldır spordan kopmayarak hem tekvando, kick boks ve hapkido gibi branşlarda spor yapmaya hem de gönüllü olarak sporcu yetiştirmeye devam etti.

Sporun kendisi için tutku olduğunu söyleyen Özköse, AA muhabirine, kendi yaşıtlarından çocuklara kadar heyecanla eğitim vermeyi sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Spora 1967 yılında Ankara'da başladım. Daha sonra spor hayatıma Çubuk'ta devam ettim. İmkansızlıklar nedeniyle çok istesem de turnuvalara katılamadım. Erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldım. Turnuvalara katılamamak benim içimde hep bir ukde kalmasına neden oldu ancak spor yapmayı hiç bırakmadım. Spor benim hayatımda adeta tutku oldu. Çocuklara bir şeyler öğretmek çok güzel bir duygu. Bir taraftan gönüllü antrenörlük yaparken, diğer taraftan da imkanı olmayanlara tekvando kıyafeti alıyor, burs veriyorum. Tam sayıyı bilmesem de bugüne kadar yaklaşık bine yakın sporcu yetiştirmişimdir. Bunlardan da yaklaşık 200'ü girdikleri turnuvalarda önemli başarılar elde etmiştir.’’

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit'in daveti üzerine yaklaşık 6 aydır kendisine tahsis edilen spor salonunda tekvando eğitimi verdiğini hatırlatan Özköse, "Burada yaklaşık 100 kişiden oluşan tekvando ordusu kurduk. Tabii bu sayının artması için çalışıyorum."’ diye konuştu.

Koçyiğit ise "Herhangi bir ücret almadan gönüllü olarak bu çalışmayı yapıyor hatta bir çok sporcuya da maddi anlamda destek oluyor. Biz kendisinden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerinin kendilerine sporu sevdirdiğini anlatan sporculardan Ebrar Şahin de "Hocama çok teşekkür ediyorum, bize çok güzel şeyler öğretiyor. Bizlere hem spor hem de hayatı öğretiyor. Hocamız tek kelimeyle harika diyebilirim." dedi.

Sebanur Karakaya ise Özköse'yi çok sevdiklerini, kendilerine baba ve dede şefkatiyle yaklaştığını anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Tarihi kalede şok görüntü! Gelen endişe içinde dönüyor Tarihi kalede şok görüntü! Gelen endişe içinde dönüyor
Kar yağışının ardından başkent beyaza büründüKar yağışının ardından başkent beyaza büründü
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:54
İkindi
15:16
Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Aylin Eczanesi
Cankaya
Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Sevin Eczanesi
Cankaya
Vefa Eczanesi
Cankaya
Yeni Çankaya Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.