Ankaralı Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini çıkaran Serkan Nişancı, Ankara şarkıcıları arasında önemli bir yer tutuyor. Ankaralı Serkan Nişancı, neşeli tavırları, sesi ve müziğiyle kendini sevdirdi…

SERKAN NİŞANCI KİMDİR?

Ankara havaları ile kına gecelerinin ve düğünlerin vazgeçilmez isimleri arasına giren Serkan Nişancı, 1986’da doğdu. Babaannesi ve annesine düşkün olduğunu söyleyen Serkan Nişancı, Ankara Kazan Biz Kepçe adındaki bir dizide rol aldı.

SERKAN NİŞANCI’NIN ALBÜMLERİ

Serkan Nişancı, Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini piyasaya sürdü.

SERKAN NİŞANCI’NIN ŞARKILARI

Hayal Olur

Gül Eğlen Oyna

Yar Bana

Gelsene

Gözüme Baka Baka

Hıçkırık

BİRİLERİ KANDIRMIS CANLI PERFORMANS

Sessiz Sedasız

Yar Gözlerin Ağlar Gibi

Sen De Anlarsın

Özledim

Deli Gibi Yüreğime Zorsun

Sevdiğim Al Yazmalım

Hem Delisin Hem Hanım

Dayanamam

Sen Aldırma

Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı

Mavi Boncuk Gözleri

Yalan Olmuş Sevdalar

Ankara Kızlarına

Bir Sevdadır Ankara

Sen Olmayınca

Karagözlüm Ölesim Var

Oyanada Dönder Sar Beni

Balım Benim

Elveda

Seviyorum Bir Tek Seni

Dari Dari

Serkeş

Taçsız Prenses

Gece Başlıyor / Salla / Ereğli

Seni Seviyorum



