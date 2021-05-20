Ankaralı Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini çıkaran Serkan Nişancı, Ankara şarkıcıları arasında önemli bir yer tutuyor. Ankaralı Serkan Nişancı, neşeli tavırları, sesi ve müziğiyle kendini sevdirdi…
Ankara havaları ile kına gecelerinin ve düğünlerin vazgeçilmez isimleri arasına giren Serkan Nişancı, 1986’da doğdu. Babaannesi ve annesine düşkün olduğunu söyleyen Serkan Nişancı, Ankara Kazan Biz Kepçe adındaki bir dizide rol aldı.
Serkan Nişancı, Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini piyasaya sürdü.
Hayal Olur
Gül Eğlen Oyna
Yar Bana
Gelsene
Gözüme Baka Baka
Hıçkırık
BİRİLERİ KANDIRMIS CANLI PERFORMANS
Sessiz Sedasız
Yar Gözlerin Ağlar Gibi
Sen De Anlarsın
Özledim
Deli Gibi Yüreğime Zorsun
Sevdiğim Al Yazmalım
Hem Delisin Hem Hanım
Dayanamam
Sen Aldırma
Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı
Mavi Boncuk Gözleri
Yalan Olmuş Sevdalar
Ankara Kızlarına
Bir Sevdadır Ankara
Sen Olmayınca
Karagözlüm Ölesim Var
Oyanada Dönder Sar Beni
Balım Benim
Elveda
Seviyorum Bir Tek Seni
Dari Dari
Serkeş
Taçsız Prenses
Gece Başlıyor / Salla / Ereğli
Seni Seviyorum
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