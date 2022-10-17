Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan özel halk otobüsleri saat 17.00'de kontak kapatacak

SERTAÇ BULUR- Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'nın dış ilçelerine yolcu taşıyan 850'ye yakın halk otobüsünün, bugün saat 17.00'den sonra hizmet veremeyeceğini belirterek "Biz zam istemiyoruz, zam da bizi kurtarmaz. EGO otobüslerimiz nasıl sübvanse ediliyorsa, halk otobüsleri de sübvanse edilsin" dedi.

Özel halk otobüslerinin sorunlarıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşen Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, görüşmenin ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 4 ay önce zam talebinde bulunduklarını ancak Belediye Meclisinden gelir desteği kararı çıktığını ve söz konusu desteğin bu süre içerisinde eridiğini ifade eden Kara, bugün de EGO Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 1 saat süren toplantı yaptıklarını ancak herhangi bir çözüm alamadıklarını ifade etti.

Kara, görüştükleri yetkililerin, Ankara halkının mağdur olmaması için araçların çekilmesine itiraz ettiklerini, ancak dış ilçelere gidişte araçların 70 litre mazot yakarken, 30 litreye denk gelecek bir miktarı kazandıklarını belirterek, şehir içindeki araçların ise günlük 3 bin 500 lira civarında para kazandığını ancak giderlerinin 4 bin 800 lira olduğunu ifade etti.

Kara, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan isteğimiz, bizim acilen ya sübvanse edilmemiz ya da araçlarımızın kiralanması. Biz bu talepte bulundukça ne Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından bize gelen somut bir dönüş var ne de 4 tane grup başkan vekilliğinden... Ama herkes, bizim esnafımız üzerinden siyaset yapıyor. Kimse siyaset yapmasın. Acilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Çünkü bu kamu hizmetini biz yapıyoruz. Ankara'da 850'ye yakın halk otobüsü saat 17.00'den sonra hizmet veremeyecek durumda."

- "Bizler dilenci durumuna geldik"

Kontak kapatma eyleminin ilçe otogarında yapılacağını ve yol kapatma gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Kara, "Yani bizler artık dilenci durumuna geldik. Her 3 ayda bir gelir desteği adı altında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanıyoruz. 3 aylık bir gelir desteği daha veriliyor. Daha çıkmadan mazota zam geliyor, yine bitti." ifadelerini kullandı.

Kara, şöyle devam etti:

"Biz zam istemiyoruz, zam da bizi kurtarmaz. EGO otobüslerimiz nasıl sübvanse ediliyorsa, halk otobüsleri de sübvanse edilsin. Bizim istediğimiz bu. Ankara halkımız bizi yanlış anlamasın. Ankara halkımızın da esnaflarımıza destek vermesini istiyoruz. Sosyal medyadan bazı arkadaşlar yazıyor, sahte hesaplardan, 'EGO otobüsleri çalışsın'. Buyurun şu görmüş olduğunuz araç 16 litre yakıyor. Beypazarı'ndan Ankara'ya, Polatlı'dan Ankara'ya. Körüklü EGO otobüsü gittiği zaman 50 litre yakıyor. 3 şoförle çalışıyor. Yani 16 litre yakan araç zarar ediyor. 50 litre yakan EGO otobüsü zarar etmeyecek mi? Yani Ankaralı halkımızın mağdur olmaması için Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız Mansur Bey'den bir an evvel bu işin çözülmesini rica ediyoruz."

- Günlük 400 bin-450 bin yolcu taşınıyor

Özel halk otobüsleri ile taşınan yolcu sayısının ortalama şehir içerisinde araç başına 800 ile bin, ilçelerde ise 50 ile 60 yolcu arasında değiştiğini belirten Kara, Ankara'da yaklaşık şehir içinde 25, toplamda 70 hatları olduğunu söyledi.

Kara, 70 hatta, günlük 850 aracın taşıdığı yolcu sayısının 400 bin ile 450 bin arası değiştiğini ifade etti.

