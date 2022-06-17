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Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı

17.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı

Ankara'nın ilçelerinde karne heyecanı

Ankara'nın Kahramankazan, Şereflikoçhisar ve Beypazarı ilçelerinde ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören öğrenciler, törenle karnelerini aldı.

Kahramankazan’da 24 okulda eğitim gören 12 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Gazi İlkokulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Vekili Ayhan Kesici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar ilçesinde ise 5 bin 437 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Okullarda öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkanı Memiş Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, çocuklardan tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

- Beypazarı

Beypazarı ilçesinde de 10 bin 250 öğrenci karne aldı.

Şehit Onur Yaman İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Kaymakam Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun katıldı.

Öğrencilere karnelerini takdim eden protokol üyeleri, çocuklara tatillerini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

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