Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı

İSTANBUL (AA) - Vestel'in müşteri odaklı hizmetleri kapsamında sunduğu ve dijital alışveriş deneyimini mağazalarında yaşatan Vestel Ekspres, Ankara'da ilk mağazasını açtı.

Şirket açıklamasına göre, Vestel, online alışveriş deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu Vestel Ekspres mağazalarına bir yenisini ekledi. Bilkent Center AVM'de açılan Vestel Ekspres, Ankara'nın ilk ekspres mağazası olurken, Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı 75'e ulaştı.

Elektrikli süpürge, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünlerinin teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspres Bilkent Center'da müşteriler, satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor.

Yeni nesil alışveriş deneyimi sunan Vestel Ekspres mağazaları, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca, Vestel Ekspres sayesinde müşteriler, aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.

