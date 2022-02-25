YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı

Ankara'nın ilk Vestel Ekspres mağazası açıldı

25.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı 75'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Vestel'in müşteri odaklı hizmetleri kapsamında sunduğu ve dijital alışveriş deneyimini mağazalarında yaşatan Vestel Ekspres, Ankara'da ilk mağazasını açtı.

Şirket açıklamasına göre, Vestel, online alışveriş deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu Vestel Ekspres mağazalarına bir yenisini ekledi. Bilkent Center AVM'de açılan Vestel Ekspres, Ankara'nın ilk ekspres mağazası olurken, Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı 75'e ulaştı.

Elektrikli süpürge, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünlerinin teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspres Bilkent Center'da müşteriler, satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor.

Yeni nesil alışveriş deneyimi sunan Vestel Ekspres mağazaları, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanıyor. Ayrıca, Vestel Ekspres sayesinde müşteriler, aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildiAnkara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen annenin cenazesi Yozgat'ta defnedildi
Antalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyorAntalya'daki Ukraynalılar ülkelerine yardım için hava sahasının açılmasını bekliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:35
Öğle
13:22
İkindi
16:26
Akşam
18:59
Yatsı
20:18
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

OnlyFans modelinin ‘cinsellikten utanıyordum’ itirafı olay oldu

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.