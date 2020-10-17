SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Ankaraspor'da 9'u futbolcu 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankaraspor'da 9'u futbolcu 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 17.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ankaraspor'da 9'u futbolcu 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankaraspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır" denildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Giresunspor çıkışı devam ettirmek istiyorGiresunspor çıkışı devam ettirmek istiyor
Maçlar seyircili mi oynanacak?Maçlar seyircili mi oynanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
Bu transfer dünyayı ayağa kaldıracak! Tarihte böylesi görülmedi...
''Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik''
''Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik''
Robinho transferi iptal
Robinho transferi iptal
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bursaspor - Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
Bursaspor - Bandırmaspor maçı taraftara ve basına kapatıldı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor'da
Mehmet Tuğrul Başkan Ankaraspor'da
Kocaelispor'un teknik direktörü açıklandı
Kocaelispor'un teknik direktörü açıklandı
Boluspor’da 2 yeni transfer
Boluspor’da 2 yeni transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankaraspor'da 9'u futbolcu 16 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ankaraspor'da 16 pozitif vaka
Bursaspor’un rakibi Balıkesirspor
Bursaspor’un rakibi Balıkesirspor
Giresunspor, yakaladıkları çıkışı devam ettirmek istiyor
Giresunspor çıkışı devam ettirmek istiyor
Bursaspor ilk 30 dakikayı seviyor
Bursaspor ilk 30 dakikayı seviyor
Akhisar'da 13 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Akhisar'da 13 kişide koronavirüs çıktı
Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
Bursaspor’un en büyük sıkıntısı defans hattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.