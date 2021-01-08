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Ankaraspor'dan şoke eden iddia! 'TFF ve ilgililerden açıklama bekliyoruz'

FUTBOL HABERLERİ  | 08.01.2021 00:21 | Son Güncelleme

Ankaraspor, Adanasporlu bir oyuncunun üç gün önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıkmasına rağmen müsabakada oynatıldığı iddiasında bulundu.

Ankaraspor'dan şoke eden iddia! 'TFF ve ilgililerden açıklama bekliyoruz'

Ankaraspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, konunun takipçisi olunacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgililerden açıklama beklendiği ifade edildi.

"TFF VE İLGİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Başkent temsilcisinin yazılı açıklaması şu şekilde: "TFF 1'inci Lig’in 12'nci hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün önce yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen ve aynı gün yapılan diğer bir test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işlemi iptal edildiği bildirilmiştir. İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz." (DHA)

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