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Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 30.09.2020 16:50 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da transfer yasağı kalktı.

Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı

Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.

Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.

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