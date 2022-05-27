YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu

27.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Çelik getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlılar, teknik direktör İlker Püren'le yolların ayrılmasının ardından yeni sezon için 42 yaşındaki teknik adam İbrahim Çelik'le anlaştı.

Denizli Belediyespor, Boluspor ve Denizlispor takımlarında yardımcı antrenör olarak çalışan Çelik, Afjet Afyonspor'da ise sportif direktör ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Çelik, Ankaraspor'un başarısı için gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayarak, "Ankaraspor yıllarca Süper Lig'de takip ettiğimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde de gösterdiği başarıyla göğsümüzü kabartan başkentimizin güzide takımlarından birisi. Bizim üstümüze düşen görev ve sorumluluk, bu güzide takımı olması gereken yerlere çıkarmak olacaktır. Ben ve ekibim bunun için cansiparane şekilde çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Çelik’in başarılı olacağına inandığını belirten Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ise "İbrahim Çelik gerek futbolculuğunda gerekse teknik adamlık görevlerinde oldukça hırslı olduğunu bildiğimiz bir kişilik. Ankaraspor'da başarılı olacağına inanıyorum. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül

Ankara Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:18
Öğle
12:51
İkindi
16:47
Akşam
20:14
Yatsı
21:55
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Estetik yaptırdı! Son hali gündemde

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Instagram yasağını deldi! Tamamen çıplak poz verince...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

İtirafı olay yarattı! “Bana takıntılı erkeklerden...”

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.