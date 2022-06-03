Ankutsan, yüzde 77 büyüme ve 4 milyar lira ciro hedefliyor

Oluklu mukavva sektöründe faaliyet gösteren Ankutsan şirketinin bu yıl yüzde 77 büyüme ve 4 milyar lira ciro hedeflediği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankutsan, "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 2021" sonuçlarına göre 52 basamak yükselerek, ülkenin en büyük sanayi şirketleri içerisinde 212'nci sırada yer aldı.

2002 yılında kurulan şirket, her geçen yıl yatırım, üretim, ihracat ve istihdamını artırırken, ülkenin dört bir yanında Endüstri 4.0 yaklaşımında kurduğu tesisleri ve ileri teknoloji üretim yöntemleri, oluklu mukavva kutu sektöründeki yatırımlarıyla dikkati çekiyor.

Binden fazla çalışanı, Antalya, Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan 6 fabrikasıyla yıllık 300 bin ton kağıt, 420 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu üreten Ankutsan, 2022 yılında yüzde 77 büyüme ve 4 milyar lira ciro hedefliyor.

Oluklu mukavva kutu ve levha üretimi için ihtiyaç duyduğu tüm ham maddeyi kendi üretmeyi hedefleyen şirket, 60 milyon avro yatırımla Adana'daki ikinci kağıt fabrikasını 2023 yılı son çeyreğinde tamamlamayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 20. yılımız. Serüvenimiz, değerli dostum ve yönetim kurulu başkan vekilimiz Mustafa Çakal ile Antalya şehir merkezindeki küçük bir kutu atölyesinde, 2002 yılında başladı. O günden bu güne dek çalışma arkadaşlarımızla birlikte sürekli 'değer yaratma' prensibimizle çalıştık. Bugünlere gelebilmemizdeki gücümüzü buradan alıyoruz. İnsanı önceleyen yaklaşımımızla, her zaman uyumlu ve dinamik bir çalışma ortamında yeni başarılara koşuyoruz.

Kaynaklarımızı koruyor, en verimli ve çevreci üretimi gerçekleştiriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimizle her zaman örnek oluyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda sürekli atılımlarla ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Geçmişten bugüne baktığımda emeklerimizin meyvelerini alabildiğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu başarıda payı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

