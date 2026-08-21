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Anlaşma sağlandı bile! Fenerbahçe'den Barcalona'ya transfer

Barcelona, gelecek sezonun kaleci rotasyonu için Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'i gündemine aldı. Katalan ekibinin 4 milyon euroluk teklifinin kabul edildiği ve transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindiği öne sürüldü.

Anlaşma sağlandı bile! Fenerbahçe'den Barcalona'ya transfer
Cevdet Berker İşleyen
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 31 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Barcelona, kaleci rotasyonunda gelecek sezonu şimdiden şekillendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Katalan ekibinin, Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic için önemli bir aşama kaydettiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTILAR

Anlaşma sağlandı bile! Fenerbahçe den Barcalona ya transfer 1

İspanya'dan Sport gazetesinin haberine göre Barcelona, Livakovic için Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro'luk teklif sundu. Sarı-lacivertli kulübün bu öneriyi kabul ettiği ve transfer görüşmelerinde sona yaklaşıldığı belirtildi.

Tarafların anlaşmaya varmasının ardından resmi evrak ve sözleşme işlemlerinin kısa süre içerisinde başlatılması bekleniyor. Mevcut planın değişmemesi halinde Livakovic, 2027 yılında Barcelona kadrosuna katılacak.

ÖNCE TRANSFER, ARDINDAN KİRALIK

Anlaşma sağlandı bile! Fenerbahçe den Barcalona ya transfer 2

Barcelona'nın Livakovic transferindeki planı ise dikkat çekiyor. Katalan yönetiminin Hırvat kaleciyi şimdiden kadrosuna katmak istediği, ancak deneyimli oyuncunun bir sezon daha düzenli forma giymesini planladığı aktarıldı.

Bu doğrultuda transfer tamamlandıktan sonra Livakovic'in bir sezon boyunca başka bir kulübe kiralanması gündemde. Hırvat kalecinin gelecek yaz Barcelona'ya dönerek A takım kadrosunda yer alması hedefleniyor.

Barcelona, Livakovic'in düzenli oynayarak maç ritmini korumasını ve Katalan ekibine hazır bir şekilde katılmasını amaçlıyor.

SZCZESNY'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Anlaşma sağlandı bile! Fenerbahçe den Barcalona ya transfer 3

Barcelona'nın kaleci transferinde erken adım atmasının temel nedenlerinden biri Wojciech Szczesny'nin sözleşme durumu olarak gösteriliyor. Polonyalı file bekçisinin kontratının son yılına girecek olması, yönetimi gelecek sezon için alternatif arayışına yöneltti.

Katalan ekibinin Livakovic'i, Joan Garcia ile birlikte önümüzdeki dönemde kaleci rotasyonunun önemli parçalarından biri olarak değerlendirdiği ifade edildi. Böylece Barcelona, deneyimli kalecinin tecrübesinden yararlanırken gelecek sezonlar için de kadrosunu şimdiden şekillendirmeyi planlıyor.

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