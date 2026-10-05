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Değeri tarihi seviyeye ulaşmıştı! Real Madrid'den Arda Güler için karar

Arda Güler’in yükselişi Real Madrid’de karşılığını buluyor. Piyasa değeri 100 milyon euroya ulaşan milli yıldızın sözleşmesinin 2031 yılına kadar uzatılması planlanıyor.

Değeri tarihi seviyeye ulaşmıştı! Real Madrid'den Arda Güler için karar
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid ve A Milli Takım'ın genç yıldızı Arda Güler, piyasa değeriyle Türk futbol tarihine geçti. Transfermarkt'ın son güncellemesinde değerini 10 milyon euro artıran 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 100 milyon euroya yükseldi.

ARDA GÜLER'DEN TARİHİ REKOR

Değeri tarihi seviyeye ulaşmıştı! Real Madrid den Arda Güler için karar 1

Arda Güler, yeni piyasa değeriyle 100 milyon euro barajını aşan ilk Türk futbolcu oldu. Milli yıldızın ardından en yüksek değere sahip Türk futbolcular arasında 75 milyon euro ile Kenan Yıldız, 45 milyon euro ile Can Uzun yer aldı.

Getafe forması giyen Enes Ünal'ın piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı. Milli futbolcunun güncel değeri 7 milyon euro olarak kaldı.

REAL MADRİD'DE ARDA GÜLER KARARI

Değeri tarihi seviyeye ulaşmıştı! Real Madrid den Arda Güler için karar 2

Real Madrid'de forma süresi giderek artan Arda Güler, henüz takımın değişmez ilk 11 oyuncularından biri olmasa da sahaya çıktığı bölümlerde performansıyla dikkat çekiyor.

Başta PSG olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Arda için Real Madrid'in planı ise net. İspanyol devinin, genç futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK

Değeri tarihi seviyeye ulaşmıştı! Real Madrid den Arda Güler için karar 3

AS gazetesinin haberine göre Real Madrid, 2029 yılında sona erecek Arda Güler'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübünün milli futbolcuyla 2031 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamayı ve Arda'nın maaşında da iyileştirmeye gitmeyi planladığı aktarıldı.

119 MAÇTA 47 GOLE KATKI

Değeri tarihi seviyeye ulaşmıştı! Real Madrid den Arda Güler için karar 4

Real Madrid formasıyla 119 karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu maçlarda 19 gol ve 28 asist üretti. Arda Güler'in yükselen piyasa değeri ve performansı, Avrupa futbolundaki konumunu da güçlendirmeye devam ediyor.

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Arda Güler real madrid sözleşme
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