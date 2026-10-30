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TFF'den Sergen Yalçın için açıklama! Tümüyle yalanlandı

Sergen Yalçın'ın milli futbolcularla yaptığı görüşmelerden Kenan Yıldız'ın kamp sürecine kadar birçok iddia gündem yaratırken Türkiye Futbol Federasyonu devreye girdi. TFF, deneyimli teknik adamın basına yansıyan sözleriyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

TFF'den Sergen Yalçın için açıklama! Tümüyle yalanlandı
Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında basında çıkan haberler üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Federasyon, Yalçın'ın imza töreninde yaptığı konuşma dışında herhangi bir kurum veya kişiye açıklamada bulunmadığını belirtti.

TFF'DEN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

TFF den Sergen Yalçın için açıklama! Tümüyle yalanlandı 1

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın futbolcularla yaptığı görüşmeler ve geçmişteki televizyon açıklamalarına ilişkin basına yansıyan haberler gündem oldu. Bunun üzerine Türkiye Futbol Federasyonu konuya açıklık getirdi.

TFF'nin resmi açıklamasında, "A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleşen imza töreninde yaptığı açıklamalar haricinde hiçbir kurum ya da kişiye vermiş olduğu bir beyanatı yoktur." ifadelerine yer verildi.

FUTBOLCULARLA GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

TFF den Sergen Yalçın için açıklama! Tümüyle yalanlandı 2

Hürriyet'te yayımlanan haberde Sergen Yalçın'ın milli takım kadrosundaki futbolcularla FaceTime üzerinden bire bir görüntülü görüştüğü öne sürülmüştü. Haberde, deneyimli teknik adamın geçmişte televizyon ekranlarında yaptığı yorumların oyuncular açısından herhangi bir sorun oluşturmadığını dile getirdiği aktarılmıştı.

Yalçın'a atfedilen açıklamalarda şu ifadeler yer almıştı:

"Bu hikayeleri nereden yazıyorlar bilmiyorum. Geçmiş açıklamalarıma futbolcular takılmıyor; çünkü bu açıklamaları ekranda biraz da şov amacıyla yapmıştık. Bugün ekranda değil, sahadayız. Futbolcular da bunu çok iyi biliyor. Milli Takım'ın böylesine önemli maçları öncesinde moralini bozmaya çalışmanın kimseye faydası olmaz."

KENAN YILDIZ İÇİN KAMPA KATILMA TALEBİ

TFF den Sergen Yalçın için açıklama! Tümüyle yalanlandı 3

Basına yansıyan haberlerde Sergen Yalçın'ın, sakatlığı bulunan Kenan Yıldız ile de görüştüğü ve genç futbolcudan durumuna rağmen milli takım kampına katılmasını istediği belirtilmişti.

Yalçın'a atfedilen sözlerde, "Kenan Yıldız ile konuştum. Sakatlığının devam ettiğini söyledi. Ben de sakat olmasına rağmen kampa katılmasını istedim o da seve seve katılacağını vurguladı. Yani Milli Takım'da görev almanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti." ifadeleri kullanılmıştı.

Haberde ayrıca Yalçın'ın milli takımdaki tüm futbolcuların kampa katılacağını söylediği öne sürülmüştü. TFF'nin son açıklamasıyla birlikte söz konusu ifadelerin teknik direktör tarafından verilmiş resmi beyanlar olmadığı vurgulanmış oldu.

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Sergen Yalçın son dakika milli takım tff
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