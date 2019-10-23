'Anlatılandan çok daha güzel!' Girlevik Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini ağırlıyor.

Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyumsuz güzellikler sergileyen şelale, çevre illerden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

'ŞELALENİN SONBAHARDA AYRI BİR GÜZELLİĞİ OLUYOR'

Girlevik Şelalesi'ni ziyaret eden Beyza Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin doğal güzelliğe sahip bir tabiat parkı olduğunu söyledi.

Şelaleyi mümkün olduğu kadar sık ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Şelalenin sonbaharda ayrı bir güzelliği oluyor. Herkesin gelip görmesi gereken doğal bir güzelliği bulunuyor. Biz burada fotoğraf çektirip, doğal güzelliğin eşsiz tadını piknik yaparak çıkarıyoruz. Erzincan'da görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."