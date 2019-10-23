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'Anlatılandan çok daha güzel!' Girlevik Şelalesi'ni gören hayran kalıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 23.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Erzincan'da doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü eşliğinde ziyaretçilerini cezbediyor.

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Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla büyüleyen şelale, sonbahar mevsiminin yaşandığı şu sıralarda sararan yapraklarla misafirlerini ağırlıyor.

Doğanın farklı renkleri arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyumsuz güzellikler sergileyen şelale, çevre illerden kente gelen çok sayıda doğasever tarafından ziyaret ediliyor.

'ŞELALENİN SONBAHARDA AYRI BİR GÜZELLİĞİ OLUYOR'

Girlevik Şelalesi'ni ziyaret eden Beyza Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin doğal güzelliğe sahip bir tabiat parkı olduğunu söyledi.

Şelaleyi mümkün olduğu kadar sık ziyaret etmeye çalıştıklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Şelalenin sonbaharda ayrı bir güzelliği oluyor. Herkesin gelip görmesi gereken doğal bir güzelliği bulunuyor. Biz burada fotoğraf çektirip, doğal güzelliğin eşsiz tadını piknik yaparak çıkarıyoruz. Erzincan'da görülmesi gereken önemli yerlerden birisi. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum."

'BİZE ANLATILANDAN ÇOK DAHA GÜZEL'

Ziyaretçilerden Ali Aslanoğlu ise doğal güzelliği görmek için Erzurum'dan geldiklerini anlattı.

Şelalenin sonbaharda farklı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Aslanoğlu, "Yapraklar ve buradaki renk cümbüşü çok güzel. Sarı, yeşil kırmızı, her taraf rengarenk. Yaz aylarında da yemyeşil olacağını düşünüyorum. Bize anlatılandan çok daha güzel. Bu doğal güzelliği görmek için sürekli gelmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Şelalenin misafirlerinden Emre Köz de İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, Girlevik'in sonbaharda rengarenk güzelliğiyle insana huzur verdiğini dile getirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Girlevik Şelalesi Erzincan

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