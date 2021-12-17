Anna Petrakova ile evlenen Candace Parker’ın hamile olduğu ortaya çıktı

WNBA efsanesi ve bir dönem Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen Candace Parker (35), Rus profesyonel basketbol oyuncusu Anna Petrakova (37) ile iki yıldır evli olduklarını ve şimdilerde ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu.

"BİR BEBEK GİBİ AĞLADIM"

Sosyal medyadan açıklama yapan Candace Parker şu ifadeleri kullandı:

"2 yıl önce en yakın arkadaşımla yakın ailemiz ve arkadaşlarımızın önünde evlendim. Kalbim patlayabilirdi. Bir bebek gibi ağladım...

"BU HİÇ KOLAY OLMADI"

Beni veya seni tanımak aşkımızı bilmektir. Bu yolculuk kolay olmadı. Kendimizle, inşa ettiklerimizle ve hem bireysel hem de birlikte olmak için büyüdüklerimizle gurur duyuyorum.

Seni seviyorum, sana minnettarım, sana ve sahip olduklarımıza değer veriyorum."

"AİLEMİZ GENİŞLİYOR"

Her zaman ailemizi büyütmenin hayalini kurduk. Şimdi bir bebeğimizin olacak olması gerçeküstü! Lailaa bir abla olmaya bayılıyor..."

