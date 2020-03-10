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‘Anne eli’ öğrencilerle tekrar buluştu

KOCAELİ HABERLERİ  | 10.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı “Anne Eli” projesi tekrar hizmete girdi.Üniversite öğrencileri için örnek bir projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebildiği ‘Anne eli” projesini başlatmıştı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı “Anne Eli” projesi tekrar hizmete girdi.
Üniversite öğrencileri için örnek bir projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebildiği ‘Anne eli” projesini başlatmıştı. Ara tatil döneminde bir süre ara verilen hizmet, okulların açılmasıyla birlikte yeniden hizmete girdi. 2 Mart Pazartesi itibariyle öğrenciler, İzmit Ayazma Kültür Merkezi’nde hafta sonu dahil her gün 18.00 - 20.00 arasında ücretsiz yemek yiyebiliyor. Gönüllü annelerin de katılımıyla akşam yemeklerini yiyen öğrencilerin girişte öğrenci kartlarını göstermesi yeterli oluyor. Belediyenin bu projesi ile eğitim-öğretim yılı boyunca üniversiteli öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti devam edecek.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:16
İkindi
16:31
Akşam
19:08
Yatsı
20:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Nazar Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Ece Eczanesi
Derince
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
Alkan Eczanesi
Kandira
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