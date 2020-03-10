‘Anne eli’ öğrencilerle tekrar buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı “Anne Eli” projesi tekrar hizmete girdi.

Üniversite öğrencileri için örnek bir projeye imza atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ücretsiz yemek yiyebildiği ‘Anne eli” projesini başlatmıştı. Ara tatil döneminde bir süre ara verilen hizmet, okulların açılmasıyla birlikte yeniden hizmete girdi. 2 Mart Pazartesi itibariyle öğrenciler, İzmit Ayazma Kültür Merkezi’nde hafta sonu dahil her gün 18.00 - 20.00 arasında ücretsiz yemek yiyebiliyor. Gönüllü annelerin de katılımıyla akşam yemeklerini yiyen öğrencilerin girişte öğrenci kartlarını göstermesi yeterli oluyor. Belediyenin bu projesi ile eğitim-öğretim yılı boyunca üniversiteli öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti devam edecek.

