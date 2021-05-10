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Anne köpek aracın çarpması sonucu telef olan yavrusunun başından ayrılmadı

10.05.2021 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne köpek aracın çarpması sonucu telef olan yavrusunun başından ayrılmadı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, bir köpek aracın çarpması sonucu telef olan yavrusunun başında uzun süre bekledi.

Dokuzdeğirmen mevkisinde, bir sokak köpeğinin yavrusunu araç ezdi.

Yolda kalan yavrusunu ağzında yol kenarına taşıyan anne köpek, yalayarak hayata döndürmeye çalıştı. Uzun süre yavrusunun başında bekleyen köpeğin üzüntüsü olay yerinden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Köpeğe çarpıp kaçan kişinin tespiti konusunda, jandarma ekiplerinin araştırma yaptığı öğrenildi.

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