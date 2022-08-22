YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor

Anne oğul, usta çırak ilişkisiyle cama şekil veriyor

22.08.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de usta öğreticilik yapan Gülsen Çiçek: - "Anne oğul unutulmaya yüz tutmuş sanatları Kırşehir halkına tanıtmak, bunları yaşatmak için mücadele ediyoruz ve işimizi de severek yapıyoruz" - Ahmet Çiçek: - "Annemin çırağı olarak başladığım cam eritme sanatında birincilik alarak başarımı taçlandırdığımı düşünüyorum"

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Cam eritme sanatına gönül veren anne ve oğlu, kolye, küpe, bileklik ve balık figürü gibi hediyelik eşyalar üretiyor.

Yaklaşık 30 yıl önce Kırıkkale'de yaşarken el sanatlarına merak salan 58 yaşındaki Gülsen Çiçek, cam eritme başta olmak üzere birçok sanatı öğrenerek kendini geliştirdi.

Taşındığı Kırşehir'de zamanla usta öğretici olan Çiçek, Halk Eğitim Merkezi ile Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslarda cam eritmeden rölyefe kadar birçok sanat dalında yeni yetenekleri yetiştirdi.

Oğlu Ahmet Çiçek'in merak ve yeteneğini de keşfeden anne, oğluna da cam eritme sanatını öğretti.

Ustası annesinin tezgahından geçen 29 yaşındaki Ahmet Çiçek, geçen yıl yapılan Kırşehir Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

Anne oğul, camdan yaptıkları kolye, küpe, bileklik, balık figürleri gibi farklı hediyelik eşya ürünlerini, Ahi Evran Külliyesi'ndeki Zanaatkarlar Çarşısı'nda açtıkları dükkanlarında meraklılarıyla buluşturuyor.

Gülsen Çiçek, AA muhabirine, yaklaşık 30 yıldır el sanatlarıyla uğraştığını, 13 yıldır da Kırşehir'de cam eritme sanatını sürdürdüğünü söyledi.

Halk Eğitim Merkezi'nde takı ve tasarım, kağıt rölyef ve el sanatları alanında usta öğretici olarak görev yaptığını belirten Çiçek, yetiştirdiği öğrencileriyle bu sanatı yaşatmaya çalıştığını ifade etti.

Cam eritme makinesini Kırşehir Valiliğinin hediye ettiğini vurgulayan Çiçek, 30 öğrencisinin bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerinden birisinin de oğlu olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"Oğlum da öğrenmek istedi, ona da öğrettim. O da şu anda beni geçmiş durumda, gayet güzel işler yapıyor. Onunla gurur duyuyorum. Ben ona, o bana destek olarak birbirimizin eksiklerini tamamlayarak çalışıyoruz. Anne oğul unutulmaya yüz tutmuş sanatları Kırşehir halkına tanıtmak, bunları yaşatmak için mücadele ediyoruz ve işimizi de severek yapıyoruz."

Yaptıkları ürünlerin çok beğenildiğini aktaran Çiçek, "Özellikle Kırşehir'in gülleri, balıklar, küçük kolye uçları, objeler, bileklikler, küpeler yapıyoruz. Takı tasarım alanında ağırlık verdik, çok beğenildi ve tutuldu. Değişik şeyleri takı olarak yapıyoruz. İnşallah belli bir aşamaya geldikten sonra öğrencilerime cam üfleme, vazo ve şems bülbüllerini de göstereceğim." dedi.

- Tasarım yarışmasında cam eritme sanatıyla birincilik aldı

Ahmet Çiçek de annesinin sanatını çok merak ettiği için bu alanda kendini geliştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Annemi gördükçe heveslendim. Sonra ben de bu işi yavaş yavaş yapmaya başladım. Yaptıkça yeteneğimin olduğunu gördüm. Bu alanda daha çok çalışmaya başladım. Devamında kendimi daha çok geliştirdim ve yaptığım ürünlerle Kırşehir'de düzenlenen tasarım yarışmasına katıldım. Birincilik alarak hem kendimi hem ailemi hem de yaşadığım memleketi gururlandırdım."

Bu mesleği annesinden öğrenmekten dolayı mutlu olduğunu anlatan Çiçek, "Annemin çırağı olmak beni mutlu ediyor. Annemin çırağı olarak başladığım cam eritme sanatında birincilik alarak başarımı taçlandırdığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecekYaban hayvanları, yalak ve oluğu ağaçtan yapılan çeşmeden su içecek
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacakDenizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak
Alanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAlanya'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir ödül

Kırşehir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:25
Sabah
05:56
Öğle
12:51
İkindi
16:36
Akşam
19:37
Yatsı
21:02
Kırşehir ECZANELER
Kırşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.