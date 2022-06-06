Anne olmak için gün sayan Demet Evgar'dan bornozlu paylaşım! "Çıplaklık moda oldu"

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, şimdilerde 'Mavi' adını verdikleri kızlarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

BORNOZLU PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

İlk çocuğunu dünyaya getirecek olan Evgar, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' gerçekleştiren ünlü oyuncu, masaj sonrası pembe bornozuyla verdiği pozları Istagram hesabından yayınladı.



Heyecanı gün geçtikçe büyüyen Demet Evgar'ın paylaşımları takipçilerinden 8 binden fazla beğeni aldı.



Evgar'ın çok sayıda yorum alan paylaşımı bazı takipçileri tarafından eleştirilirken, bazıları tarafından beğenildi.



Evgar'ın paylaşımına gelen, 'Çıplaklık moda oldu', 'Edep ya yazık', 'Hiç güzel görüntü değil' yorumları dikkat çekti.



