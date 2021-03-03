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Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

03.03.2021 07:34 | Son Güncelleme:
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Anne olmaya hazırlanan Emily Ratajkowski dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Çıplaklıktan çekinmeyen Emily Ratajkowski işin dozunu kaçırarak çırılçıplak fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı. Hamile modelin yakında doğum yapması bekleniyor.

Emily Ratajkowski, Salı günü Instagram'da yayınladığı bir dizi fotoğrafta çıplak poz verdi.

29 yaşındaki hamile model, New York City'deki evinde küvette yatarken, pencerenin önünde dururken ve spor bir ceketle çıplak, büyüyen göbeği dışarı çıkmış halde poz verdi.

Ünlü model Emily Ratajkowski, anneliğe hazırlanırken, hamilelik günlerini kitap yazarak geçirdi. Ünlü modelin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre My Body (Benim Vücudum) adlı kitabı önümüzdeki yıl piyasaya çıkıyor.

emrata

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EMILY RATAJKOWSKI KİMDİR?

2018 yılında Sebastian Bear-McClard ile evlenen Ratajkowski, çok kısa bir süre sonra ilk bebeğini dünyaya getirecek. Ünlü yıldız, hamilelik duyurusuyla da uzun süre konuşuldu. Ratajkowski, hamileliğini de Vogue dergisine verdiği pozlar ve kaleme aldığı bir makale ile duyurmuştu. Ratajkowski makalesinde bebeğinin kim olacağını ve kendilerinin nasıl birer ebeveyn olacaklarını merak ettiğini de belirtmişti.

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Emily Ratajkowski Instagram
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