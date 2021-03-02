Türk sevgilisinden hamile kalan Halsey, o iddialara ateş püskürdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, hamileliği ile ilgili çıkan spekülasyonlara ateş püskürdü. ABD'de yaşayan Türk sinemacı Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen şarkıcı, bu hamileliğin "%100 planlandığını" söyledi.

26 yaşındaki şarkıcı Halsey, hamileliğini duyurmasının ardından bir dizi aşağılayıcı mesaj aldıktan sonra şimdi "yargılayanları" eleştirdi.

Kendisini yargılayanları hedef alan Halsey, şunları söyledi:

"Hamileliğim hakkında hangi hakla hüküm veriyosunuz? Hamileliğim %100 planlanmıştı ve bunun için çok uğraştım. Ama başka bir yolla olsa bile aynı derecede mutlu olurdum."

Asıl adı Ashley Frangipane olan New Jersey doğumlu Halsey, hamileliğini geçtiğimiz günlerde sosyal medyada açıkladı. Bebeğinin ultrason fotoğrafını "sürpriz!" notuyla paylaşan şarkıcının gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.

Halsey 2016'da Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda şunları söyledi: “Bir pop yıldızı olmak istediğimden daha çok anne olmak istiyorum.”

