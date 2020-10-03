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Anne sütü benzersiz bir besin kaynağı

BURSA HABERLERİ  | 03.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm.

Anne sütü benzersiz bir besin kaynağı

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, anne sütünün bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan eşi benzeri bulunmayan bir besin kaynağı olduğunu söyledi.
Bebek dostu hastane olan Özel Hayat Hastanesi, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için gerekli tüm besin ögelerini karşılayan en değerli besin olan anne sütünün bebeğe ve anneye olan faydalarını anlatmak için etkinlik düzenledi. Hayat Hastanesi Müdürü Nurten Molla ve Başhemşire Gülşen Tutarlı, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla kadın doğum servisinde düzenlenen etkinlik kapsamında doğum yapan annelere ziyarette bulundu. Molla ve Tutarlı, anneler ve anne adaylarına emzirme teknikleri, emzirmenin bebeğe ve anneye faydaları, anne sütünün yararı konusunda bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında açıklama yapan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından anne sütünün özendirilmesi ve annelere emzirme konusunda doğru alışkanlıkların kazandırılması konusunda yaptığı çalışmalar sonucu ’Bebek Dostu Hastane’ unvanı alan bir sağlık kuruluşudur. Hastanemizde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütünün önemi ile ilgili olarak etkinlik düzenledik. Anne sütü bebeklerimiz için çok önemli. Anne sütü bebeğin tüm besin ihtiyaçlarını karşılayan eşi benzeri bulunmayan bir besin kaynağı. Bebeğin doğduktan 30 dakika içinde anne sütü alması gerekir. Özellikle de ilk bir hafta içerisinde bebekler anne sütünü aldıklarında pek çok hastalıktan korunmuş oluyorlar” dedi.
1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında planlanan birbirinden farklı etkinlikler, 7 Ekim’e kadar sürdürülecek.

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