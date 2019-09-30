Mynet Trend

Anne ve iki kızının bulunduğu araç, feribottan denize düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kenya'da içinde bir anne ve 2 kızının bulunduğu otomobil feribottan denize düştü. Otomobil saniyeler içinde suya gömülürken, yetkililer araçtakiler için arama çalışması başlattı.

Olay, Kenya'nın Mombasa şehrinde meydana geldi.

Likoni feribotunu kullanan Mariam Kighenda ve 2 kızının bulunduğu araç feribottan kayarak denize düştü. Araç saniyeler içinde sulara gömüldü. Cep telefonu ile görüntülenen o dehşet anları sırasında vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Yerel medya, aracın 60 metre derinliğe batmış olabileceğini, kurtarma ekiplerinin oksijen tüplerinin ise 30 metrelik dalışa uygun olduğunu; arama kurtarma çalışmaları için Kenya donanmasından yardım istendiğini duyurdu.

(DHA)

PARTNERBabasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!Babasının tacizine dayanamadı, kamera kurunca... Rezalet!
Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...
Dünyanın en yakışıklı mahkumu, Galatasaray forması giydi!Dünyanın en yakışıklı mahkumu, Galatasaray forması giydi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenya feribot otomobil deniz

En Çok Okunan Trend Haberler

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

Tarihi değiştirecek an! Elon Musk tanıttı!

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu! İşte jüri üyeleri

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Uyuduğunuz pozisyon kişiliğinizi ele veriyor!

Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks, bir röportaja Galatasaray formasıyla katıldı!

Dünyanın en yakışıklı mahkumu, Galatasaray forması giydi!

17 yıl önce hapisten kaçtı mağarada yakalandı!

17 yıl önce hapisten kaçtı mağarada yakalandı!

Köpek kuaförünün birbirinden ilginç tasarımları şaşırttı!

Köpek kuaförünün birbirinden ilginç tasarımları şaşırttı!

Mister Global 2019 yarışmasının kazananları belli oldu. İşte ülkelerin birbirinden ilginç ulusal kostümleri...

Ülkelerin ulusal kostümleri birbirleriyle yarıştı! İşte kazanan

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.