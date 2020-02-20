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Anne ve oğul birlikte Kur’an-ı Kerim öğreniyor

İZMİR HABERLERİ  | 20.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Kur’an’a Hizmet Derneği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılan kursta anneler, çocukları ile birlikte Kur’an-Kerim okumaya başlamanın mutluluğu yaşadılar.7’den 77’ye Herkes İçin Hayat Boyu Kur’an-ı Kerim’le Aydınlık Projesi kapsamında Konak Necati Bey İlkokulunda kurs düzenlendi.

Kur’an’a Hizmet Derneği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla açılan kursta anneler, çocukları ile birlikte Kur’an-Kerim okumaya başlamanın mutluluğu yaşadılar.
7’den 77’ye Herkes İçin Hayat Boyu Kur’an-ı Kerim’le Aydınlık Projesi kapsamında Konak Necati Bey İlkokulunda kurs düzenlendi. 28 kursiyer arasında oğulları ile birlikte eğitim alan anneler de yer aldı. Alfabe eğitimini tamamlayarak Kur’an-ı Kerim’e geçen Selma Mol ile oğlu Enes Mol ve Havva Uzun ile oğlu Eyüp Göktuğ Uzun için tören düzenlendi. Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ve Proje Ortağı Kur’an’a Hizmet Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, okul müdürü Aslı Esra Kaplan, Kur’an-ı Kerim kursu öğreticisi Ayla Mingir ve kursiyerler katıldı.
Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz yaptığı konuşmada, "Anneler ve çocukların birlikte katıldıkları kurslarda annelerin ve oğulların Kur’an-ı Kerim’e geçmesinin mutluluğunu bizde onlarla yaşamak için buradayız. Öncelikle annelerimizi, evlatları ile beraber kursa katılmaları, bu fedakarlığı göstermelerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz evlatlarımıza özellikle insani ve İslami değerleri, doğru bilgiyi küçük yaşlarda verebilirsek, evlatlarımızın geleceği parlak ve aydınlık olacaktır. Biz burada vatanına milletine sadık ve bunu en güzel şekilde özümsemiş nesiller yetiştirmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Anne ve oğul birlikte eğitim görmesini, velilerin okula aidiyet kazanması açısından da önemsiyoruz" dedi.

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