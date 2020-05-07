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"Anneler Günü izni" çiçekçileri sevindirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz: - "(Sokağa çıkma kısıtlamasından çiçek satan iş yerlerinin muaf tutulması) Bu karar en azından moral açısından güzel bir gelişme oldu. Çiçekçiler son derece mutlu" - "Çiçek, huzuru, mutluluğu, sevgiyi sembolize ediyor. Özellikle bu zor günlerde birbirimize daha fazla çiçek hediye edelim"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İçişleri Bakanlığının "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği yönündeki genelgesi, çiçek sektöründe sevinçle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıllara göre durgunluk yaşayan sektörün Anneler Günü dolayısıyla iç piyasada hareketlilik sağlanması için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulma isteği karşılık buldu.

İçişleri Bakanlığı bu talebi olumlu karşılayarak, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere gönderilen genelgede çiçek sektörüne ayrıcalık tanıdı.

Genelgeye göre, "Anneler Günü" dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

- Karar sektöre katkı sağlayacak

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün genellikle hafta sonları aktif çalışma yürüttüğünü, yetişen ve satışı yapılamayan çiçeğin çöpe atıldığını dile getirdi.

Çiçeği depoda tutma şanslarının olmadığını aktaran Yılmaz, yetiştiğinde dalından koparılan çiçeğin belli bir sürede satışının yapılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, sektörün en hareketli olduğu dönemlerin Anneler Günü gibi özel günler olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yaşanılan zor süreçte kısıtlamanın yürürlükte olduğu günlerde çiçekçiler için alınan karar bize çok iyi geldi. Bu karar en azından moral açısından güzel bir gelişme oldu. Çiçekçiler son derece mutlu. Akşam saatlerinden itibaren telefonum susmuyor, hepsi teşekkür ediyor. 'Artık cebimize para girecek' diyorlar. Bu karar çiçek sektörüne katkı sağlayacak. Özel günlerde insanlar sevdiklerini çiçekle mutlu etmek istiyor. Uzun süredir eve kapanan insanlara hediye edilecek çiçekler, psikolojik açıdan da rahatlama sağlayacaktır. Çiçek, huzuru, mutluluğu, sevgiyi sembolize ediyor. Özellikle bu zor günlerde birbirimize daha fazla çiçek hediye edelim. Şu zor süreçte geçmiş dönemlere göre çiçek konusunda daha istekli olunacağına inanıyoruz."

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Anneler Günü Çiçek İhracat İsmail Yılmaz

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Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
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Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
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