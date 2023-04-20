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Anneler Günü'nü nasıl yazılır, Anneler Günü'nü yazımı nasıl olmalıdır? Anneler Günü'nü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.04.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almancası Muttertag, İngilizcesi de Mother’s Day olarak bilinen Anneler Günü; pek çok ülkede anneleri onurlandırmak amacıyla kutlanır. Dolayısıyla Türkçede Anneler Günü olarak adlandırılan bu özel günün ismi özel adlar kapsamındadır. Buradan yola çıkılarak Anneler Günü’nün adını oluşturan kelimelerin ilk seslerinin büyük olarak yazılması gerektiği belirtilebilir.

Anneler Günü'nü nasıl yazılır, Anneler Günü'nü yazımı nasıl olmalıdır? Anneler Günü'nü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ulusal, dinî ve resmî bayramlar ile anma ve kutlama günlerinin isimleri özel adlar arasında yer alır. Bu özel adları oluşturan sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılır. Anneler Günü de anneleri anmak ve onurlandırmak için dünya genelinde kutlanan bir özel gündür. Yani Anneler Günü’nü TDK tarafından belirtilen kurallara uygun bir şekilde yazmak için bu özel günün adını oluşturulan sözcüklerin baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır.

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Anneler Günü'nü nasıl yazılır?

Gerek edebî metinlerde gerek ise çeşitli haberlerde yer bulan Anneler Günü özel adlar kapsamındadır. Dolayısıyla bu özel günün ismini oluşturan iki ayrı sözcüğün baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Yani söz edilen bu özel günün adı "Anneler Günü" şeklinde yazıldığı takdirde Türkçe yazım kurallarına uygun olur. Bununla birlikte pek çok ülkede kutlanan Anneler Günü’nün adına gelen eklerin nasıl yazılması gerektiğinin de merak edildiği görülür. Dolayısıyla TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alınarak “Anneler Günü’nü bitişik mi yazılır?” sorusunun yanıtlanması gerekir. Anneler Günü’ne ek getirileceği zaman bu ek ayrı olarak yazılır. Anneler Günü’nü doğru yazılışı ve yanlış kullanımı şu şekilde gösterilebilir:

  • Anneler Gününü (yanlış kullanım)
  • Anneler Günü’nü (doğru kullanım)
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Anneler Günü’nü yazımı ile ilgili örnek cümleler

Türkçede Anneler Günü olarak adlandırılan bu özel günün ismine gelen eklerin kesme işareti ile ayrılması gerekir. Dolayısıyla “Anneler Günü’nü ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtı “evet” olarak belirtilebilir. Bununla birlikte bu özel günün adına farklı ekler de getirilebilir. Yani Anneler Günü’nü yazımının yanı sıra bu özel günün adına gelen diğer eklerin doğru yazılışları da açıklanmalıdır. Bu bağlamda Anneler Günü’ne gelen eklerin kesme işareti ile ayrılarak kullanıldığı örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bugün itibariyle Anneler Günü’ne neredeyse 3 gün kalmış ve biz hala hediyelerimizi seçmedik!
  • Selin, Anneler Günü’nde babası ve kardeşleri ile birlikte annesine büyük bir sürpriz yapacak.
  • Pelin, Anneler Günü’nü kutlayan aile bireyleri ile öğrencilerine teşekkür ederek çok duygulandığını söyledi.
  • Anneler Günü’nün yaygın olarak Mayıs ayının ikinci haftasında kutlandığı bilinirken, bu özel günün her sene farklı bir tarihe denk gelebildiği hatırlatılmalıdır.
  • Çok sevdiğimiz değerli annemiz için hazırlayacağımız etkinliği planlamak amacıyla kardeşlerimle Anneler Günü’nden bir hafta önce bir araya geldik.
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