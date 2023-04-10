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Ne yazık ki nasıl yazılır, ne yazık ki yazımı nasıl olmalıdır? Ne yazık ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.03.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ne yazık ki dilimizde yaygın olarak kullanılan ifadeler arasında yer alır. Pişmanlık, üzüntü gibi olumsuz durumları anlatmakta kullanılır. Oldukça yaygın olarak kullanılan bu ifadenin yazımında yanlışlıklar yapılabiliyor. Bu yanlışlıklar akışı bozduğu gibi dilin doğru kullanımını da engelleyerek çeşitli olumsuzluklara neden olabiliyor. Kelimelerin doğru yazılışları bilinerek hatasız cümleler kurulabilir ve yazı dilinde ifade edilmek istenen durum sorunsuz şekilde aktarılabilir.

Ne yazık ki nasıl yazılır, ne yazık ki yazımı nasıl olmalıdır? Ne yazık ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ne yazık ki ifadesi genellikle üzüntü, hayal kırıklığı, pişmanlık veya acıma gibi duyguları ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, yazılı ve sözlü Türkçe dilinde sık sık kullanılan bir ifadedir. Resmi yazışmalarda da olumsuz bir durum bildirilirken bu ifadeye sıklıkla başvurulur. Sözcüklerde yer alan –ki eki yazım sırasında yaygın olarak karıştırılır. Sözcüğün doğru yazımı "ne yazık ki" şeklinde olarak her sözcüğün birbirinden ayrı yazılmış şeklidir.

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Ne yazık ki nasıl yazılır?

Ne yazık ki Türk dilinde yaygın olarak kullanılan bir ifadedir ve üzücü bir şekilde, maalesef gibi anlamlara gelir. Bu ifade genellikle olumsuz bir durumu ya da istenmeyen bir sonucu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Ne yazık ki sınavda başarılı olamadım." cümlesi, sınavda başarısızlıkla sonuçlanan bir durumu ifade eder. Benzer şekilde, "Ne yazık ki tatilimiz yağmurlu geçti." cümlesi, tatilin yağışlı bir hava nedeniyle istenmeyen bir şekilde geçtiğini ifade eder. Ne yazık ki yazım karıştırılan sözcüklerden biridir. “Ne yazıkki” olarak da yazıldığı görülen ifadenin doğru yazılışı hakkında ikilemler vardır. Ne yazık ki TDK kaynaklarında ayrı olarak yazılmıştır. İfadenin "ne yazıkki" şeklindeki yazımı, yazım yanlışına neden olacaktır.

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Ne yazık ki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bağlaç olan –ki ekinin yazımında kafa karışıklıkları yaşanır. "Ne yazık ki bitişik mi yazılır?" sorusu da ifadede yer alan –ki ekinden kaynaklanır. Bağlaç olan ki her zaman ayrı yazılır. Bilmem ki, demek ki, ne yazık ki gibi. Bu sebepten "Ne yazık ki ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı ifadenin doğru yazılışında –ki ekinin ayrı olarak yazılması olacaktır. Sözcüğün farklı yazım şekilleri yazım yanlışına sebep olacaktır ve anlatım bozukluklarına ve imla hatalarına sebep olacaktır. Örnek olarak:

  • Aradığınız ürünü ne yazık ki stoklarda bulamadık. (Doğru kullanım)
  • Bu acı haberi vermek ne yazıkki bana düştü. (Yanlış kullanım)
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