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İl ilçe nasıl yazılır, il ilçe yazımında nelere dikkat edilmelidir? Adreste, dilekçede il ilçe yazımı nasıl olmalıdır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.03.2023 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda, internet alışverişlerinde, dilekçe yazılırken iletişim adresi veya adres yazmak zorunda kalınabiliyor. Adres yazılırken dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat edilmediği zaman ise bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar çok kolay gibi görünse de adres yazarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.

İl ilçe nasıl yazılır, il ilçe yazımında nelere dikkat edilmelidir? Adreste, dilekçede il ilçe yazımı nasıl olmalıdır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Adres yazarken nelere dikkat edilmelidir ve dilekçede il ilçe yazımı nasıl olmalıdır konusu hemen her gün pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bireylerin adreslerini yazıp gönderdikleri kurumlarda mahalle, sokak, daire numarası, il ve ilçe gibi detaylar bulunduğu için adres yazımı sırasında karıştırmalar yapılabilir. Adres en doğru şekilde yazılmadığı zaman pek çok sorunla karşılaşmamak için doğru yazımı öğrenilmelidir.

İl ilçe nasıl yazılır?

Adres yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus il ilçe yazımı olarak karşımıza çıkar. Adreslerde ya da dilekçelerde öncelikle il daha sonra ise ilçe yazılmalıdır. İl ve ilçe yazılırken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise ikisinin ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır. İl ilçe yazılırken öncelikle il daha ilçe yazılır ve ikisinin de baş harfi büyük olur. Örneğin İstanbul/Üsküdar, Karaköprü/Şanlıurfa gibi.

İl ilçe TDK kuralları gereğince adres yazılırken yazım sıralamasına göre yazılmalıdır. Adres yazarken dilekçelerde veya herhangi bir yerde önce ülke sonra il sonra ilçe ve en son olarak varsa köy ile beraber mahalle adı yazılır. Bu bağlamda "Adreste önce il mi ilçe mi?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman öncelikle ilin yazılması gerektiği söylenmelidir.

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Adreste il ilçe nasıl yazılır?

Adres yazarken yanlış yazmamak adres doğruluğu kadar sıralamaya da dikkat etmek gerekir. Sıralama yanlış yazıldığı zaman adres eksik ya da hatalı kabul edilir. Bu kapsamda "İlçe nasıl yazılır?" konusu pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Adreste ilçe il yazıldıktan sonra ve baş harfi büyük olacak şekilde yazılır. İl ve ilçe yazımında dikkat edilmesi gereken iki önemli noktadan biri sıralama ve diğeri de baş harflerinin büyük olmasıdır. İl ilçe doğru yazılışı konusuna şu şekilde örnekler verilebilir: İstanbul/Beylikdüzü, İstanbul/Ümraniye. Örneklerden de anlaşılacağı üzere merak edilen konular arasında yer alan "Adreste önce il mi ilçe mi?" konusunda önceliğin il olduğu görülür.

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İl nasıl yazılır?

Adres yazarken ilçe konusu kadar il konusuna da dikkat edilmeli ve adres eksikliğine ya da yanlışlığına mahal vermemek için adres yazımlarında il yazma şekli doğru bir şekilde yapılmalıdır. Adres yazarken il yazımında merak edilen konulardan biri il büyük mü yazılır konusudur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi adres yazımlarında hem il hem de ilçe büyük harfle başlayarak yazılmalıdır.

Gerek dilekçelerde gerek mektuplarda gerekse alışveriş sitelerinde adres yazılırken bu hususlar dikkate alınmadığı zaman adres hataları meydana gelir. Adres yazım kuralları dikkate alınarak yazılan adreslerde herhangi bir sorun yaşanmaz ve adresler doğru bir şekilde yazılabilir. Adres yazımı TDK kurallarına göre yazıldığı zaman dilekçelerde herhangi bir sorun yaşanmadan adres yanlışlığı olmadan yazılmış sayılır.

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