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Anneler spora çocuklar oyuna

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun alanı oluşturdu.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınlardan gelen yoğun talep sonrası spor salonunda çocuklar için oyun alanı oluşturulması yönünde talimat verdi.

Darıca Belediyesi, Sırasöğütler Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun alanı oluşturdu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kadınlardan gelen yoğun talep sonrası spor salonunda çocuklar için oyun alanı oluşturulması yönünde talimat verdi. Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu içerisinde çocuklar için oyun salonu oluşturulurken Darıcalı çocuklar uzman eğitmenler tarafından oyun salonunda eğlenceli vakit geçirme imkanı bulacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Sırasöğütler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve kısa bir süre sonra açılması beklenen Spor Salonu’nu inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlara müjde veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Kadınların bizden en önemli beklentisi spor yaparken ya da kursa gelirken çocuklarını bırakabilecekleri bir ortam olmasıydı. Bizler de vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu beklentilerine cevap vermek adına Sırasöğütler Mahallesi’nde inşa ettiğimiz Spor Salonu’nda çocuk oyun alanları oluşturduk” dedi.
Annelerin spor yaparken çocukların da eğlenceli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturduklarını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Spor yapmak isteyen kadınlar çocuklarını getirebilecekler. Anneler alt katta spor yaparken çocukları da üst katta oyun salonumuzda uzman eğitmenler tarafından eğlenceli vakit geçirebilecek. Kadınların sosyal hayata daha fazla katılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kadınlar ailenin temelini oluşturuyor. Onların mutlu olması ailenin de mutlu olması için çok önemli. Bu nedenle kadınlarımıza yönelik projelere ağırlık veriyoruz. Darıca’nın her mahallesinden spor yapmak isteyen kadınlar için Spor Salonu’na ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Kadınlar yeter ki spor yapmak istesin biz onlar için her türlü kolaylığı sağlayacağız” diye konuştu.

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