YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Annelerinin izinden gidiyorlar

Annelerinin izinden gidiyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 24.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcuları Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol başarılı voleybolcu olmak için annelerinin izinden gidiyor.Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcularından Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol’un antrenörlüklerini anneleri aynı zamanda kulüp antrenörleri olan Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol yapıyor.

Annelerinin izinden gidiyorlar

Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcuları Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol başarılı voleybolcu olmak için annelerinin izinden gidiyor.
Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcularından Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol’un antrenörlüklerini anneleri aynı zamanda kulüp antrenörleri olan Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol yapıyor. 2007 doğumlu Esennur Çarıkçı (13) 7 yıldır voleybol oynuyor. Deniz Naz Erol (10) ise 4 yıldır voleybol ile ilgileniyor. Geçmişte birçok spor kulübünde oynayan kulüp antrenörleri Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol çocuklarının bu sporu seçmesinden oldukça mutlu. Annelerinin izinden giden Esennur ve Deniz Naz, hedeflerinin başarılı bir voleybolcu olarak spor hayatlarını devam ettirmek olduğunu belirtirken; Yunusemre Belediyespor Kulübünde olmaktan çok memnun olduklarını ifade etti.

Annelerinin izinden gidiyorlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Elazığ’da kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin kadın basketbolcularıyla buluştu
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Prosinecki: “Bahanelerin arkasına sığınan bir hoca değilim”
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi
Ağrı’da "Kur’an Kursları Eğitime Hazırlık Semineri" düzenlendi

Manisa Namaz Vakitleri 24 Eylül Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
13:07
İkindi
16:31
Akşam
19:12
Yatsı
20:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Perşembe

Canan Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kula Göleti Güzergahında Doğa Yürüyüşü
Kula Göleti Güzergahında Doğa Yürüyüşü
Salihli'de Elektrik Kesintisi
Salihli'de Elektrik Kesintisi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.