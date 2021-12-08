Annemizi Saklarken dizisi Handan kimdir? Handan'ı canlandıran Hande Doğandemir kimdir, aslen nereli?

Star TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir'in yşaı, memleketi ve rol aldığı diziler merak ediliyor. Peki Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir kimdir?

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelen Hande Doğandemir, Türk dizi ve sinema oyuncusu, sunucu ve sosyologdur. Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde de çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim almıştır. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okumuştur. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başlamış ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. Oyunculukla beraber TRT'de sunuculuk yapmıştır.

2011 senesinden itibaren oyunculukla eş zamanlı 20 dakikalık 'Hatırlar mısınız?' isimli arşiv programının kamera arkasıyla birlikte TRT Okul'da iki yıl sunuculuk yapmıştır. Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırmıştır.

Doğandemir, iletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapmıştır ve çeşitli yapımlarda, rejilerde çalışmıştır. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırlamıştır. 2020 senesinde konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, son olarak ise Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde “Filiz” rolüyle başrolde yer almıştır.

HANDE DOĞANDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021-Annemizi Saklarken

2021 Hükümsüz -Filiz

2020 Kırmızı Oda -Nesrin

2019 Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu

2018 Can Kırıkları- Leyla Akgün Doğan

2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem- Hatice Turhan Sultan

2016 Hayatımın Aşkı- Gökçe

2015 Racon: Ailem İçin Yağmur / Azra

2011-2012 Sen De Gitme

2010 Keskin Bıçak -Aslı Karaağaç

2010 Kahramanlar- Zeynep Kayhan

2013-2014 Güneşi Beklerken -Zeynep Yılmaz

2013 Leyla ile Mecnun- Şans

2013 Şubat Elem -

2012 Böyle Bitmesin Ceylan Ağalı

2012 İbreti Ailem İpek Şenocak

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANDAN KİMDİR?

Annemizi Saklarken'de Handan Bulut enerjisi oldukça yüksek bir annedir. Handan Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalıştığı esnada Zerrin ve Dündar Demir çifti ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.



