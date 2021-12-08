Annemizi Saklarken dizisi Handan kimdir? Handan'ı canlandıran Hande Doğandemir kimdir, aslen nereli?

Star TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir'in yşaı, memleketi ve rol aldığı diziler merak ediliyor. Peki Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir kimdir?
22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelen Hande Doğandemir, Türk dizi ve sinema oyuncusu, sunucu ve sosyologdur. Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde de çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim almıştır. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okumuştur. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başlamış ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. Oyunculukla beraber TRT'de sunuculuk yapmıştır.
2011 senesinden itibaren oyunculukla eş zamanlı 20 dakikalık 'Hatırlar mısınız?' isimli arşiv programının kamera arkasıyla birlikte TRT Okul'da iki yıl sunuculuk yapmıştır. Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırmıştır.
Doğandemir, iletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapmıştır ve çeşitli yapımlarda, rejilerde çalışmıştır. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırlamıştır. 2020 senesinde konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, son olarak ise Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde “Filiz” rolüyle başrolde yer almıştır.
2021-Annemizi Saklarken
2021 Hükümsüz -Filiz
2020 Kırmızı Oda -Nesrin
2019 Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu
2018 Can Kırıkları- Leyla Akgün Doğan
2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem- Hatice Turhan Sultan
2016 Hayatımın Aşkı- Gökçe
2015 Racon: Ailem İçin Yağmur / Azra
2011-2012 Sen De Gitme
2010 Keskin Bıçak -Aslı Karaağaç
2010 Kahramanlar- Zeynep Kayhan
2013-2014 Güneşi Beklerken -Zeynep Yılmaz
2013 Leyla ile Mecnun- Şans
2013 Şubat Elem -
2012 Böyle Bitmesin Ceylan Ağalı
2012 İbreti Ailem İpek Şenocak
Annemizi Saklarken'de Handan Bulut enerjisi oldukça yüksek bir annedir. Handan Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalıştığı esnada Zerrin ve Dündar Demir çifti ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum