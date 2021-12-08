MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Annemizi Saklarken dizisi Handan kimdir? Handan'ı canlandıran Hande Doğandemir kimdir, aslen nereli?

Annemizi Saklarken dizisi Handan kimdir? Handan'ı canlandıran Hande Doğandemir kimdir, aslen nereli?

08.12.2021 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annemizi Saklarken dizisi bu akşam Star TV'de yayın hayatına başladı. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide Handan Bulut karakterine başarılı oyuncu Hande Doğandemir hayat veriyor. Peki Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir kimdir, aslen nereli? İşte hayatı ve merak edilenler...

Annemizi Saklarken dizisi Handan kimdir? Handan'ı canlandıran Hande Doğandemir kimdir, aslen nereli?

Star TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen Annemizi Saklarken dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir'in yşaı, memleketi ve rol aldığı diziler merak ediliyor. Peki Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir kimdir?

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

22 Kasım 1985 tarihinde dünyaya gelen Hande Doğandemir, Türk dizi ve sinema oyuncusu, sunucu ve sosyologdur. Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunudur. İletişim sosyolojisi üzerinde de çalışmıştır. Ortaokul ve lisede Fransızca eğitim almıştır. Üniversitede son sınıfta Erasmus ile Fransa'nın Lille şehrinde okumuştur. Televizyon ve iletişim sosyolojisi üzerinde çalışma yaparken kamera arkasında çalışmaya başlamış ve kamera arkasında çalıştıktan sonra oyunculuğa başlamıştır. Oyunculukla beraber TRT'de sunuculuk yapmıştır.

2011 senesinden itibaren oyunculukla eş zamanlı 20 dakikalık 'Hatırlar mısınız?' isimli arşiv programının kamera arkasıyla birlikte TRT Okul'da iki yıl sunuculuk yapmıştır. Sinema kariyerindeki ilk deneyiminde, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma filminde başrol olarak Ayperi karakterini canlandırmıştır.

13319003-728xauto

Doğandemir, iletişim sosyolojisi üzerinde tez hazırlarken bir yapım şirketinde stajyerlik yapmıştır ve çeşitli yapımlarda, rejilerde çalışmıştır. Kamera arkasında editör yardımcısı olarak en son program içeriği hazırlamıştır. 2020 senesinde konuk oyuncu olarak yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Nesrin rolünü canlandırmıştır. Doğandemir, son olarak ise Exxen'de yayınlanan Hükümsüz dizisinde “Filiz” rolüyle başrolde yer almıştır.

HANDE DOĞANDEMİR'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2021-Annemizi Saklarken
2021 Hükümsüz -Filiz
2020 Kırmızı Oda -Nesrin
2019 Yüzleşme Masal Karaca / Gonca Kalenderoğlu
2018 Can Kırıkları- Leyla Akgün Doğan
2017 Muhteşem Yüzyıl: Kösem- Hatice Turhan Sultan
2016 Hayatımın Aşkı- Gökçe
2015 Racon: Ailem İçin Yağmur / Azra
2011-2012 Sen De Gitme
2010 Keskin Bıçak -Aslı Karaağaç
2010 Kahramanlar- Zeynep Kayhan
2013-2014 Güneşi Beklerken -Zeynep Yılmaz
2013 Leyla ile Mecnun- Şans
2013 Şubat Elem -
2012 Böyle Bitmesin Ceylan Ağalı
2012 İbreti Ailem İpek Şenocak

ANNEMİZİ SAKLARKEN HANDAN KİMDİR?

Annemizi Saklarken'de Handan Bulut enerjisi oldukça yüksek bir annedir. Handan Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalıştığı esnada Zerrin ve Dündar Demir çifti ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çektiGüldür Güldür'ün İbrahim'i Onur Atilla'nın eşi bakın kim! Güzelliğiyle dikkat çekti
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Yeni dizi için şaşırtan karar!Yeni dizi için şaşırtan karar!
Anahtar Kelimeler:
Star TV Kutsi Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Yurtta başını satırla kesmişti! Vahşette yeni gelişme

Yurtta başını satırla kesmişti! Vahşette yeni gelişme

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Sergen Yalçın'dan istifa kararı!

Stokçuluk varsa ekonomi kötü yönetiliyor demektir

Stokçuluk varsa ekonomi kötü yönetiliyor demektir

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Gönül Dağı'nın güzeli göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Gönül Dağı'nın güzeli göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Süper mini tercihiyle olay oldu! "Gecenin en güzeli sensin"

Süper mini tercihiyle olay oldu! "Gecenin en güzeli sensin"

Kardeşiyle törene geldi! Sosyal medya karıştı

Kardeşiyle törene geldi! Sosyal medya karıştı

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.