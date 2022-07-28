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Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir'den göğüs dekolteli cesur poz! "Ne olmuş sana böyle?"

28.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annemizi Saklarken dizisinde canlandırdığı Handan karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Hande Doğandemir, paylaşımlarıyla nefes kesti. Son olarak Instagram hesabından derin göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaşan Doğandemir, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir'den göğüs dekolteli cesur poz! "Ne olmuş sana böyle?"

Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınan Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine hayat vermişti. Son günlerde Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu, paylaşımlarıyla adeta mest etti.

DEKOLTELİ CESUR POZLARINA YORUM YAĞDI

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozlarıyla adeta büyüledi.

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Minicik üstüyle göğüslerini kapatan Doğandemir derin göbek dekoltesiyle de dikkat çekti.

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Güzel oyuncunun bu paylaşımları sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Takipçilerinden bazıları güzel oyuncunun pozlarına, "Şaka mısın sen?" ve "Ne olmuş sana böyle?" gibisinden yorumlarda bulundu.

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Değişimiyle de dikkat çeken güzel oyuncu düzgün fiziğiyle herkesi adeta mest etti.

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İşte Hande Doğandemir'in bazı Instagram pozları;

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Instagram Hande Doğandemir hande doğandemir dizileri
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