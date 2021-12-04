Annemizi Saklarken'in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Kutsi ile başrolleri paylaştığı Annemizi Saklarken dizisiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Doğandemir, 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla sevenlerinden tam puan aldı. Oyuncunun cesur pozuna, ''Cidden aman tanrım'', ''Bu nasıl bir güzellik'' ve ''Yandı buralar'' gibi yorumlar yapıldı.

Ankara doğumlu güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı.

Televizyon ve İletişim sosyolojisi üzerine çalışmalar yaparken setlerde görev alan başlayan Doğandemir, yönetmenler tarafından fark edildi ve TRT'de sunuculuk yapmaya başladı.

Doğandemir; Kahramanlar, Keskin Bıçak, Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları gibi dizilerde rol aldı.



