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  4. Annemizi Saklarken'in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Annemizi Saklarken'in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

04.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annemizi Saklarken dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

Annemizi Saklarken'in yıldızı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Kutsi ile başrolleri paylaştığı Annemizi Saklarken dizisiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Doğandemir, 2 buçuk milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla sevenlerinden tam puan aldı. Oyuncunun cesur pozuna, ''Cidden aman tanrım'', ''Bu nasıl bir güzellik'' ve ''Yandı buralar'' gibi yorumlar yapıldı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Ankara doğumlu güzel oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sosyoloji eğitimi aldı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Televizyon ve İletişim sosyolojisi üzerine çalışmalar yaparken setlerde görev alan başlayan Doğandemir, yönetmenler tarafından fark edildi ve TRT'de sunuculuk yapmaya başladı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Doğandemir; Kahramanlar, Keskin Bıçak, Güneşi Beklerken, Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları gibi dizilerde rol aldı.

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!


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Hande Doğandemir
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