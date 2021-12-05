Annemizi Saklarken ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Star’ın yeni dizisi ‘Annemizi Saklarken’, 8 Aralık Çarşamba günü başlıyor.

Yeni sezonun iddialı işleri arasında yerini almaya hazırlanan Annemizi Saklarken dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor. 8 Aralık'ta seyirci karşısına çıkacak olan dizide Kutsi ve Hande Doğandemir ile birlikte Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D. Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

Dizide Kuts, Dündar karakterini, Hande Doğandemir ise Handan'ı canlandıracak.

Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor. Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği “Annemizi Saklarken”in yönetmen koltuğunda Barış Yöşoturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar. Bu sürede Dündar’ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.



