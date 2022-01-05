Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

Bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan'ın ve ailesinin hayatını konu alan Annemizi Saklarken dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Sevilen dizinin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. Peki Annemizi Saklarken nerede çekiliyor?

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İlgiyle takip edilen Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri başta Nişantaşı olmak üzere İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde gerçekleşmektedir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU NEDİR?

Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır. Bu esnada Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra tamamen değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Hande Doğandemir

Kutsi

Hatice Aslan

Ece Yaşar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Erdem Kaynarca

Zümre Ertürk

Merve Sevin

Özgür D. Foster

Güngör Bayrak

İncinur Sevimli

Ezgi Gör

Ezgi Tombul

Barış Taşkın

Semih Kızılkaya



