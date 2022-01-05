Annemizi Saklarken nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?

Bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan'ın ve ailesinin hayatını konu alan Annemizi Saklarken dizisinin çekim yeri merak ediliyor. Sevilen dizinin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. Peki Annemizi Saklarken nerede çekiliyor?
İlgiyle takip edilen Annemizi Saklarken dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimleri başta Nişantaşı olmak üzere İstanbul'un çeşitli semt ve ilçelerinde gerçekleşmektedir.
Dizide henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlamıştır. Bu esnada Dündar'ın (Kutsi) ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra tamamen değişecektir.
Hande Doğandemir
Kutsi
Hatice Aslan
Ece Yaşar
Yeşim Ceren Bozoğlu
Erdem Kaynarca
Zümre Ertürk
Merve Sevin
Özgür D. Foster
Güngör Bayrak
İncinur Sevimli
Ezgi Gör
Ezgi Tombul
Barış Taşkın
Semih Kızılkaya
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