Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi neden final yaptı? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi final mi yaptı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin uzun bir süredir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizide İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci, Engin Öztürk ve Olgun Toker gibi pek çok isim yer alıyordu. Dizi önceki akşam final yaptı. Peki Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi neden final yaptı?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, ekranların sevilen dizilerinden olmuştu. Her Çarşamba ekrana gelen dizi, 11. bölümü ile final yaparak macerasını tamamladı. 15 Haziran günü final yapan dizinin final sebebi ise merak edildi. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da yapımın, düşük reytingler sebebiyle final yaptığı düşünülüyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde iki anne adayının üstünü örtmeye çalıştıkları geçmişleriyle yüzleşmesi konu alınıyor. Diğer yandan anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu anlatılıyor. Dizide İrem Helvacıoğlu ve Engin Öztürk gibi oyuncular başrollerde yer alıyor.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Engin Öztürk - Sadun Kenan

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Demet Gül

Selim Erdoğan

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç

Selin Yeninci - Meryem

Ahmet Varlı

Sacide Taşaner



