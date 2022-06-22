Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Defne'si İrem Helvacıoğlu motosiklet pozuyla büyüledi! "Bu ne güzellik"

Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Baş Belası gibi dizilerde yer alan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Defne karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, şimdilerde ekranlardan uzakta yaşamına devam ediyor. Final yapan dizisinin ardından Disney Plus'ın Kaçış dizisinde Zeynep karakterine hayat veren isim, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

İREM HELVACIOĞLU'NUN MOTOSİKLET POZU OLAY OLDU!

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde pembe renkli kombiniyle çekildiği fotoğrafıyla olay olmuştu.

Hayranlarından binlerce beğeni alan isme "Bu güzellik bünyeye fazla", "Her defasında bu kadar güzel olman şart mı?" gibi yorumlar gelmişti.

Helvacıoğlu, bu defa motosiklet önünde verdiği göbeği açık yazlık kombiniyle gündem oldu.

"BU NE GÜZELLİK"

Yeşillikler önünde poz veren ünlü oyuncuya takipçilerinden "Bu ne güzellik", "Çok güzelsin ağlıyorum" gibi pek çok yorum geldi.

İşte Helvacıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



