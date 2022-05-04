Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılıyor. Anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu anlatan dizinin başrollerinde de birçok deneyimli isim yer alıyor. Peki, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin oyuncuları kimdir? Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Annenin Sırrıdır Çocuk” anneliğin kadınlara verilen en önemli değerlerden biri olduğunu gözler önüne serecek.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI

İrem Helvacıoğlu - Defne Yılmaz

Engin Öztürk - Sadun Kenan

Olgun Toker - Çınar Yılmaz

Selin Yeninci - Meryem

Ahmet Varlı

Sacide Taşaner

Demet Gül

Selim Erdoğan

Birgül Ulusoy

Mine Kılıç

