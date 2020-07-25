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Annesi tarafından reddedilen keçiye ailece özenle bakıyorlar

DÜZCE HABERLERİ  | 25.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Düzce'de annesi tarafından reddedilen keçinin bakımını üstelenen Ayyıldız ailesi, "Pamuk" adını verdikleri hayvanı günlük yaşamlarında bir an yanlarından ayırmıyor - Kadir Ayyıldız: - "Annesi bıraktı, gitti. Bir nevi annelik yaptık. Biz besledik, mamasını biz hazırladık. Gün içinde koyun otlatırken bizimle yanımızda gelir, hiçbir yere gitmez. Arabayla gezdiririz, piknik alanına götürürüz. Akşama kadar çocuklarla eğlenir"

DÜZCE (AA) ÖMER ÜRER - Düzce'de annesi tarafından reddedilen keçinin bakımını üstelenen Ayyıldız ailesi, "Pamuk" adını verdikleri hayvana özenle bakıyor.

Kente bağlı Bayramcı köyünde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Kadir Ayyıldız, açık besicilik yaptığı çiftliğinde 8 ay önce ağaç yapraklarının arasında keçi yavrusu buldu.

Ayyıldız, yanına götürdüğü annesi tarafından reddedilen yavru keçiyi evine getirerek bir kuvözde beslemeye başladı.

Annesi ve diğer keçilerinden sağdığı sütle yavruyu besleyen Ayyıldız'ın iki küçük kızı, hayvana "Pamuk" ismini verdi.

Ayyıldız ailesi, evin maskotu haline gelen keçiyi günlük yaşamlarında bir an olsun yanlarından ayırmıyor.

Keçi, evin her bölümünde eşlik ettiği ailenin seyahatlerinde de araçtaki yerini alıyor.

- "Ailemizin bir üyesi oldu"

Kadir Ayyıldız, AA muhabirine, keçiyi 8 ay önce açık alandaki besi çiftliğinde yaprakların arasında bulduğunu söyledi.

Keçinin annesi tarafından reddedildiğini dile getiren Ayyıldız, "15 gün boyunca kuvözde baktık. Altını çocuk bezleriyle bezledik. Evde baktık. Ailemizin bir üyesi oldu. Çoğu zaman peşimizden ayrılmıyor. Bizimle gelir, balkonda oturur. Çocuklarla koşturur. Burada isteği gibi özgürce hareket eder." diye konuştu.

Ayyıldız, keçinin büyüdükten sonra evden uzaklaşacağını düşündüklerini ancak tam tersine kendilerine daha da yakınlaştığını anlattı.

Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan beslediğini fakat Pamuk'un yerinin ayrı olduğuna işaret eden Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Annesi bıraktı, gitti. Bir nevi annelik yaptık. Biz besledik, mamasını biz hazırladık. Gün içinde koyun otlatırken bizimle yanımızda gelir, hiçbir yere gitmez. Bizim yanımızda otlar, koyunlar ayrı otlar, bu ayrı otlar. Arabayla gezdiririz. Piknik alanına götürürüz. Akşama kadar çocuklarla eğlenir. Bahçemizde bizimle birlikte aileden bir birey gibi gezer."

Ayyıldız, keçiye ismini çocuklarının verdiğini aktararak, "Büyüdükçe huyu suyu değişiyor tabii. Ufakken daha evcildi. Şimdi ise 'keçiliğini' yapıyor." dedi.

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