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Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısının yargılandığı davada mütalaa açıklandı

12.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Tolga P. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, tarafların avukatları ve tanıklar da hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen E.D, olayın görgü tanığı olmadığını belirterek, ailedeki sorunlarla ilgili bildiklerini anlattı.

E.D. olaydan bir süre önce, kendisini arayan sanığın babasının köydeki arazisine kendisini götürmesini istediğini belirterek, "Arabada 'Amca nasılsın?' dediğimde 'İyi değilim, yengen beni evden kovdu, Altuğ bana vurdu. Bu söylediklerimden Tolga'nın haberi olmasın. O dışarda zor şartlar altında çalışıyor.' dedi. Daha sonra Tolga P. ile görüştüğümde bu konudan kendisine bahsettim. Benim tüm görgüm ve bilgim bu kadardır." ifadelerini kullandı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Tolga P. ile kardeşi Altuğ P. ve annesi Afiyet İkbal P. arasında, baba Şeref P'nin mal varlığının yönetimi konusunda ara ara ihtilaf bulunduğunu belirtti.

Savcı, ihtilaf nedeniyle sanığın bir tarafta, anne ve diğer oğlunun ise karşı tarafta durduğunu, bu yüzden anne ve oğlu Altuğ P'nin sanığa zaman zaman olumsuz söz söyledikleri ve davranışlar sergilediklerini bildirdi.

Ayrıca suç tarihinde sanık Tolga P'nin ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ P'yi, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal P'yi öldürdüğünü anlatan savcı, sanığın "alt veya üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Tolga P. ise mütalaaya karşı yazılı ve sözlü savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 11 Ağustos 2020'de avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürmüştü. İntihar etmeye çalışırken babası tarafından vazgeçirildikten sonra polise teslim olan Tolga P. hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

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