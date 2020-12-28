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Annesinin ardından doktor da korona virüse yenildi

DENİZLİ HABERLERİ  | 28.12.2020 23:40 | Son Güncelleme

Denizli’de özel bir klinikte medikal estetik uzmanı olarak görev yapan Dr.

Annesinin ardından doktor da korona virüse yenildi

Denizli’de özel bir klinikte medikal estetik uzmanı olarak görev yapan Dr. Hakan Türkoğlu, korona virüs nedeniyle 20 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkoğlu’nun 2 hafta önce virüs nedeni ile annesini kaybettiği öğrenildi.

Merkezefendi ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde medikal estetik uzmanı olarak görev yapan 45 yaşındaki 1 çocuk babası Dr. Hakan Türkoğlu korona virüs belirtilerini göstermesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Ardından eve geldinde test sonucunun pozitif çıktığını öğrenen Türkoğlu, evde kendisini karantinaya aldı. Durumu gün geçtikten ağırlaşan hekim, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada 20 gün boyunca tedavi gören başarılı doktor yoğun bakım ünitesinde entübe edildi. Virüse dayanamayan Türkoğlu’ ndan akşam saatlerine acı haberi geldi.

Tedavi gördüğü sırada annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen virüse yenik düşen başarılı hekim, tedavi gördüğü sırada annesi Hanife Türkoğlu’nuda 2 hafta önce virüs nedeniyle kaybetti. Annesinin cenazesine dahi gidemeyen doktorun babasının da tedavi gördüğü öğrenildi. Dr. Türkoğlu’nun yarın Denizli’de toprağa verilmesi beklenirken ölüm haberin duyan doktor arkadaşları yasa boğuldu.

Annesinin ardından doktor da korona virüse yenildi

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