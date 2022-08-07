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Annesinin düğün hediyesi "manda" geçim kaynağı oldu

07.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Develi ilçesinde 22 yıl önce annesinin düğünde hediye ettiği "Kara kız" isimli manda sayesinde sürü sahibi olan Durmuş Erol, geçimini hayvancılıkla sağlıyor - Erol: - "Benim varlığım o. 15 sene dişi yavru dünyaya getirdi. Böyle olunca da hayvanlarım çoğaldı, 100'e yakın camızım oldu. Şu an 27 yaşında. İlk göz ağrımız olduğu için satmadım. Ömrü ne kadarsa ona bakacağım"

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayseri'de annesinin düğün hediyesi olarak verdiği mandaya gözü gibi bakan Durmuş Erol, 22 yıldır bu hayvandan sağladığı sürüyle geçiniyor.

Develi ilçesi Çayırözü Mahallesi'nde yaşayan Erol, "Kara kız" ismini verdiği manda sayesinde sürü sahibi oldu.

Zamanla sürüsündeki manda sayısı 100'e yaklaşan Erol, 27 yaşında olmasına satmadığı "Kara kız"a gözü gibi bakıyor.

Her gün mandasının bakımını özenle yapan Erol, Erciyes'in eteklerindeki sulak alana otlatmak için götürüyor.

- "Benim varlığım o"

3 çocuk babası Erol, AA muhabirine, yaşadığı mahallede başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, besiciliğe annesinin düğün hediyesi olan manda ile başladığını söyledi.

Tüm gelirini bu manda sayesinde elde ettiğini belirten Erol, "Benim varlığım o. 15 sene dişi yavru dünyaya getirdi. Böyle olunca da hayvanlarım çoğaldı, 100'e yakın camızım oldu. Bir kısmını sattık. Şimdi elimde yaklaşık 50 manda var. Şu an 27 yaşında. Bu bölgede yaş olarak bu kadar büyüğünü görmedim. 17-18 yaşına gelince 'yaşlı' deyip hayvanlarını satıyorlar. İlk göz ağrımız olduğu için satmadım. Ömrü ne kadarsa ona bakacağım." ifadelerini kullandı.

Erol, tarım ve hayvancılığın çok bereketli bir iş olduğunu anlatarak, çocuklarına da manda yetiştiriciliğini öğrettiğini, bu işle geleceklerini kurmaları yönünde telkinde bulunduğunu aktardı.

Mandalardan elde ettiği süte, bu sütle hazırlanan yoğurda, kaymağa vatandaşların rağbet ettiğini, talebi karşılamakta zorlandığını dile getiren Erol, şöyle dedi:

"Sabah ahıra gider, sağım yapar, hayvanların yemini veririm. Sağımdan sonra hayvanları çobana veririz. Saat 18.00 gibi eve gelirler. Yine sağımlarını yaparız. Bu hayvanlar bizim geçimimiz. Bir kişinin iki camızı olsa bir evi geçindirir, başka işe gitmesine gerek kalmaz. Mandanın sütünü ve yoğurdunu satıyorum. Kaymak isteyenlere de kaymak yapıyoruz. Manda sütünün ve yoğurdunun değerini insanlar biliyor. Zaten ürün yetiştiremiyorum. Mandanın sütü çok olmaz, kısıtlı çıktığı için de talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Günlük 50-60 litre süt alıyorum."

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