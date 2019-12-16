Annesinin kılığında sınava girdi! Onu ele verense sesi oldu

Brezilya’da yaşayan 60 yaşındaki Maria, direksiyon sınavında 3 kere başarısız olmasının ardından oğlu Heitor Schiave’nin bu işi kendisinin yerine yapmasını istemiş. Bunun ne kadar tehlikeli ve yanlış bir iş olduğunu umursamadan.

Maria ve oğlu Heitor’un planı kendilerine göre kusursuzdu, direksiyon sınavını yapan eğitmeni ikna etmek için Heitor tıpkı annesi gibi giyinecek, ona benzeyecekti. 43 yaşındaki Heitor, 60 yaşındaki annesine benzemek için onun bluzunu ve uzun eteğini giydi.

KILIK DEĞİŞTİRMESİ YETERLİ OLMADI

Sınavı yapan kişiyi kandırabilmek için sadece bir bluz ve etek yeterli değildi elbette. Her ne kadar annesi gibi yürümeye, konuşmaya ve onun gibi davranmaya çalışsa da işi şoför adaylarını değerlendirmek olan eğitmeni kandırmak bu kadar basit değildi. Kıyafetlerden saçının rengine, makyajından ojelerine varıncaya kadar her şeyi eksiksiz yapan Heitor belki araç kullanmakta iyiydi ama taklit yeteneği maalesef o kadar iyi değildi.

Yakalanmasının temel sebebi eğitmenin dikkati oldu. Çünkü Heitor, sadece vesikalık bir fotoğrafı olan annesine benzemeyi gayet iyi başarmıştı. Hiç tanımayan biri Heitor’a baktığında onun 60 yaşında bir kadın olduğunu düşünebilirdi, ancak o günkü direksiyon hocası dikkatliydi ve ikilinin numarasını anlayacak kadar insan görmüştü.