Annesinin kılığında sınava girdi! Onu ele verense sesi oldu

Brezilya’da yaşayan 60 yaşındaki Maria, direksiyon sınavında 3 kere başarısız olmasının ardından oğlu Heitor Schiave’nin bu işi kendisinin yerine yapmasını istemiş. Bunun ne kadar tehlikeli ve yanlış bir iş olduğunu umursamadan.
Maria ve oğlu Heitor’un planı kendilerine göre kusursuzdu, direksiyon sınavını yapan eğitmeni ikna etmek için Heitor tıpkı annesi gibi giyinecek, ona benzeyecekti. 43 yaşındaki Heitor, 60 yaşındaki annesine benzemek için onun bluzunu ve uzun eteğini giydi.
Sınavı yapan kişiyi kandırabilmek için sadece bir bluz ve etek yeterli değildi elbette. Her ne kadar annesi gibi yürümeye, konuşmaya ve onun gibi davranmaya çalışsa da işi şoför adaylarını değerlendirmek olan eğitmeni kandırmak bu kadar basit değildi. Kıyafetlerden saçının rengine, makyajından ojelerine varıncaya kadar her şeyi eksiksiz yapan Heitor belki araç kullanmakta iyiydi ama taklit yeteneği maalesef o kadar iyi değildi.
Yakalanmasının temel sebebi eğitmenin dikkati oldu. Çünkü Heitor, sadece vesikalık bir fotoğrafı olan annesine benzemeyi gayet iyi başarmıştı. Hiç tanımayan biri Heitor’a baktığında onun 60 yaşında bir kadın olduğunu düşünebilirdi, ancak o günkü direksiyon hocası dikkatliydi ve ikilinin numarasını anlayacak kadar insan görmüştü.
10 Aralık tarihinde, Brezilya, Porto Velho’da Heitor test için direksiyonun başına geçti. O ana kadar kimse onun bir erkek olabileceğinden şüphe etmemişti. Ancak eğitmen Aline Mendonça yanında oturan kişiden şüphelenmişti, sesini duymasıyla birlikte şüpheleri doruğa çıktı. Çünkü 60 yaşında bir kadın olması gereken acemi şoförün sesi hiç de o yaşlarda bir kadının sesine benzemiyordu.
Direksiyonu tutan ellerinin büyüklüğünü de fark edince Aline kimliği bir kere daha kontrol etmeye karar verdi ve o noktada Heitor ile Maria’nın planı suya düşmüş oldu. Aline polise verdiği ifadede, “araca biner binmez yanımdaki kişinin kadın kıyafeti giymiş bir erkek olduğundan şüphelendim. Kimliğini istediğimde vermeyince durumu direkt olarak polise bildirmekten başka çarem kalmadı” dedi.
Heitor sorgusunda tek isteğinin annesine yardım etmek olduğunu söylese de “başkasının kılığına girip sahtekarlık yapmaktan” tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı. Annesi 3 kere başarısız olduğu sınavı kendi çabalarıyla geçmek zorunda. Direksiyon eğitmeni Aline ise uyarıyor, “ehliyet sahibi olup trafiğe çıkmak önemsiz bir şey değil, burada sahtekarlık yaparak sadece kendi hayatınızı değil başkalarının hayatını da tehlikeye atıyorsunuz. Lütfen araç kullanma konusunda gereken özeni gösterelim.”
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